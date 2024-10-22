В Кремле раскрыли планы Путина на БРИКС

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин уже находится в Казани. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что изменений в графике нет. По словам Пескова, российский лидер проведет в Казани серию двусторонних встреч с участниками саммита, а вечером во вторник, 22 октября, состоится неформальный обед для глав делегаций.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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