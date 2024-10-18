Путин оценил выполнение плана председательства России в БРИКС

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
В настоящее время план мероприятий председательства РФ в БРИКС выполнен более чем на 80%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках делового форума объединения, его слова приводит сайт Кремля.
По словам российского лидера, было проведено более 200 мероприятий, конференций, а также состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Центральным событием Путин назвал предстоящий саммит Брикс, который пройдет на следующей неделе в Казани.
В процессе выступления глава РФ отметил, что совокупный валовой внутренний продукт стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и составляет более 60 трлн долларов.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.
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В процессе выступления глава РФ отметил, что совокупный валовой внутренний продукт стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и составляет более 60 трлн долларов.
Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.
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Екатерина Коршунова