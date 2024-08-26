Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин поручил профинансировать тероборону приграничных областей

Путин поручил профинансировать тероборону приграничных областей

26 августа 2024, 15:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование теробороны в Курской, Брянской и Белгородской областях за счет средств федерального бюджета. Об этом стало известно по итогам совещания о ситуации в приграничных регионах, состоявшегося в четверг, 22 августа.
Кроме того, указанным областям оперативно помогут подготовиться к зиме, обеспечат единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС гражданам без всяких заявлений.

Также будут выработаны механизмы, которые предусматривают очную учебу эвакуированных детей в образовательных учреждениях других регионов, власти рассмотрят вопрос о дистанционном образовании.



Из федерального бюджета выделят средства, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный сельхоз и промышленным предприятиям.

Читайте также:

Премьер Чехии Фиала оценил возможность перелома в ходе украинского конфликта

В Германии сделали громкое заявление о «Северном потоке»

Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова
#россия
#курская область
#белгородская область
#брянская область
#новости
#владимир путин
Премьер Чехии Фиала оценил возможность перелома в ходе украинского конфликта
Премьер Чехии Фиала не ожидает перелома в ходе боевых действий на Украине
26 августа 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Прага не ожидает перелома и даже каких-либо значимых изменений в ходе украинского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Во время своего выступления на проходящем в Праге ежегодном совещании послов и руководителей дипломатических миссий республики он сказал, что никаких «принципиальных изменений» на поле боя ожидать не приходится. Также, по словам политика, действия ВСУ на территории Курской области являются «определённым символическим изменением».

Фиала подчеркнул, что Чехия продолжит оказывать Украине всестороннюю помощь и поддержку. Также интересам республики соответствует последующее присоединение этой страны к структурам Запада, добавил глава чешского правительства.

Читайте также:

Президент Чехии Павел: «Справедливый» мир Зеленского является иллюзией

Стало известно, как Чехия хочет помочь Украине

Чехия подпишет с Украиной соглашение о безопасности 18 июля
#помощь
#политика
#страны
#чехия
#всу
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии сделали громкое заявление о «Северном потоке»
ФРГ не разделяет слова лидера Чехии про законность взрывов «Северных потоков»
26 августа 2024, 15:07

Фото: istockphoto/guteksk7

Германский кабмин не разделяет позицию чешского президента Петера Павла, что нитки газопровода «Северный поток» являлись законной целью, и считает данный теракт преступлением, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в рамках пресс-конференции.
«За прошедшие месяцы федеральный канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование», — сказал он.
Перед этим Павел заявил журналистам, что если бы атака «Северного потока» преследовала под собой прекращение поставок российских энергоносителей в Европу, а деньги за них были бы возвращены, то трубопровод был бы законной целью.

Читайте также:

Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова

TNI: Бомбардировщик Ту-160 может стать «молотом Путина» в борьбе против НАТО

В Еврокомиссии отказались комментировать задержание Дурова во Франции
#мир
#германия
#чехия
#северный поток
#новости
#взрывы
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Дурова
26 августа 2024, 14:18

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает правильным сейчас комментировать арест Павла Дурова. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

По словам Пескова, Россия пока не имеет информации о том, в чем именно обвиняют Павла Дурова. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что прежде чем делать какие-либо заявления, необходимо дождаться разъяснений ситуации.

«Давайте дождемся, когда обвинение будет озвучено, если они будут озвучены, если до этого дойдет. После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы», — сказал он.

До этого появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения СМИ.

Павел Дуров — российский предприниматель и программист, наиболее известный как создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram. Он родился 10 октября 1984 года. Помимо гражданства РФ, имеет гражданства Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции.

Читайте также:

Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова

Симоньян раскрыла, зачем Франция задержала Дурова

Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией
#россия
#франция
#бизнес
#предприниматель
#обвинение
#вконтакте
#сми
#мошенничество
#париж
#дмитрий песков
#telegram
#информация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
TNI: Бомбардировщик Ту-160 может стать «молотом Путина» в борьбе против НАТО
26 августа 2024, 14:12

Фото: istockphoto/aarrows

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 может стать настоящим «молотом» президента России Владимира Путина в случае вооружённого конфликта с Североатлантическим альянсом. Главная задача этого самолёта — стратегические удары.
Военный обозреватель американского издания The National Interest (TNI) назвал Ту-160 (по классификации НАТО — Blackjack) очень впечатляющей машиной, которая остаётся самым крупным и тяжёлым сверхзвуковым боевым самолётом в истории.

По мнению автора публикации, в случае конфликта с США и НАТО российские Воздушно-космические силы будут использовать бомбардировщик против наиболее важных объектов противника, либо в качестве платформы для запуска ядерного оружия, в зависимости от степени эскалации.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что аналога российскому бомбардировщику Ту-160М в мире не существует. В декабре прошлого года бывший министр обороны РФ заявил, что в 2024 году ВКС получат на вооружение два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту160М.

Читайте также:

Российскому военному предложили крупную сумму за угон самолёта Ту-22М3

Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34

Российские бомбардировщики стали в разы опаснее
#сша
#владимир путин
#президент
#вкс
#вооружение
#министр
#нато
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Еврокомиссии отказались комментировать задержание Дурова во Франции
26 августа 2024, 13:49

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

В Еврокомиссии не комментируют задержание в Париже сооснователя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. В организации считают произошедшее «национальным расследованием» Франции.
Об этом заявили в пресс-службе ЕК, добавив, что по всем вопросам, связанным с ситуацией, следует обращаться к французским властям. Ранее источник ТАСС в юридических кругах в Брюсселе заявил, что арест Дурова отвечает «духу и принципам» Акта о цифровых услугах ЕС. Этот документ предполагает ответственность интернет-платформы за размещённый на ней контент.

Акт о цифровых услугах ЕС был разработан под руководством еврокомиссара от Франции Тьерри Бретона, курирующего развитие внутреннего рынка, милитаризацию промышленности ЕС и контроль над цифровым пространством.

Читайте также:

Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

Симоньян раскрыла, зачем Франция задержала Дурова

В Государственной Думе высказались о задержании Дурова во Франции
#арест
#интернет
#контроль
#развитие
#ек
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: ответ РФ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет
26 августа 2024, 13:49

Фото: Сайт Кремля

Враждебные действия ВСУ, включая атаки в Курской области, не останутся без ответа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщили в ТАСС.
Дмитрий Песков прокомментировал слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что российское руководство приняло решение об ответе на действия ВСУ в Курской области.

«Здесь речь не идёт об отдельном решении. Разумеется, подобные враждебные действия не могут оставаться без соответствующего ответа. Он обязательно будет», — сказал Песков.
По мнению президента РФ, вторжение Вооружённых сил Украины в Курскую область — это попытка остановить продвижение российских войск.

Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.

Ранее ВС РФ нейтрализовала трех разведчиков 22-й бригады ВСУ в Курской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Кремле опровергли информацию о встрече Дурова и Путина в Баку

Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
#сша
#операция
#мчс
#страны
#человек
#опасность
#режим
#всу
#минобороны
#песков
#атака
#рф
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле опровергли информацию о встрече Дурова и Путина в Баку
Песков: Путин не встречался с Дуровым в Баку
26 августа 2024, 13:21

Фото: Сайт Кремля

Глава государства Владимир Путин не встречался в Баку с бизнесменом Павлом Дуровым, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», - прокомментировал Песков соответствующий вопрос.
Ранее в СМИ сообщали, что Путин якобы во время поездки в Азербайджан встречался с основателем мессенджера Telegram.

Предпринимателя Павла Дурова задержали в Париже во французской авиагавани Ле Бурже, когда тот выходил из своего джета 24 августа.

Российское посольство во Франции сейчас проясняет ситуацию вокруг задержанного. Дурову вменяется соучастие в контрабанде запрещенных веществ, мошеннических действиях, отмывании средств и сокрытии контента, связанного с педофилией. В настоящее время фигурант находится под стражей.

Читайте также:

Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова

В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Источник в Анкаре рассказал об обсуждении места проведения второй конференции по Украине
#россия
#кремль
#владимир путин
#дмитрий песков
#новости
#павел дуров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились новые подробности по делу о задержании Павла Дурова
СМИ: Делом Дурова занимаются жандармерия и управление по борьбе с мошенничеством
26 августа 2024, 13:13

Фото: соцсети Павла Дурова

Делом Павла Дурова занимаются жандармерия и управление по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.
В аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали бизнесмена Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют предпринимателя — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Позже французские СМИ писали, что Дурову продлили срок содержания под стражей.

«Отныне расследованием занимаются национальное киберподразделение жандармерии и Национальное управление по борьбе с мошенничеством», — отмечается в сообщениях СМИ.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Павла Дурова задержали, чтобы забрать у него ключи шифрования.

До этого появилась информация, что основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти сообщения СМИ.

В задержании французскими властями генерального директора и сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова можно без труда найти американский след. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Увидеть Париж и сесть: кто такая Юлия Вавилова, пропавшая после ареста Павла Дурова

Симоньян раскрыла, зачем Франция задержала Дурова

Депутат от АдГ Котре назвал настоящей причиной ареста Дурова борьбу с оппозицией
#россия
#франция
#бизнес
#ключи
#сми
#мошенничество
#париж
#дмитрий песков
#telegram
#информация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
Песков: переговоры с Киевом неактуальны
26 августа 2024, 13:05

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Переговоры с Киевом сейчас неактуальны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что не вся информация о контактах является правдивой.
«Вы знаете, что тема переговоров в настоящий момент, она изрядно потеряла свою актуальность. Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер», — прокомментировал представитель Кремля вопрос, были ли переговоры между странами до нападения боевиков ВСУ под Курском.

Киев напал на Курскую область 6 августа утром. Отпор противнику дали бойцы ВС РФ, Росгвардия, а также пограничники. По оценке международного сообщества, Украина усиливает напряженность своими действиями.

Читайте также:

В США назвали последствия при ударе ВСУ по Москве и Петербургу

«Будет Чернобыль»: Военэксперт рассказал о последствиях массированной атаки по Украине

Боевики ВСУ вновь жалуются из-за своих неудач на фронте
#россия
#украина
#москва
#кремль
#новости
#киев
#сво
#война
#дмитрий песков
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф