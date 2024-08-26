Путин поручил профинансировать тероборону приграничных областей

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование теробороны в Курской, Брянской и Белгородской областях за счет средств федерального бюджета. Об этом стало известно по итогам совещания о ситуации в приграничных регионах, состоявшегося в четверг, 22 августа.
Кроме того, указанным областям оперативно помогут подготовиться к зиме, обеспечат единовременную помощь пострадавшим в результате ЧС гражданам без всяких заявлений.
Также будут выработаны механизмы, которые предусматривают очную учебу эвакуированных детей в образовательных учреждениях других регионов, власти рассмотрят вопрос о дистанционном образовании.
Из федерального бюджета выделят средства, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный сельхоз и промышленным предприятиям.
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Также будут выработаны механизмы, которые предусматривают очную учебу эвакуированных детей в образовательных учреждениях других регионов, власти рассмотрят вопрос о дистанционном образовании.
Из федерального бюджета выделят средства, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный сельхоз и промышленным предприятиям.
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Никита Кротов