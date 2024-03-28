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Путин: вклад туризма в ВВП России вырастет на 5% к 2030 году

28 марта 2024, 20:56
Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Президент Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание развитию активного туризма в российских регионах. Об этом он заявил в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Глава государства представил прогноз, согласно которому вклад туристической отрасли в ВВП России к 2030 году увеличится вдвое, до 5%.

Путин отметил важность развития активного туризма, поскольку он вносит большой вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни населения.


Отдельно президент обратил внимание на необходимость проведения походов выходного дня для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов, а также для семей с детьми.

На подъём российского туризма в той или иной мере будут направлены практически все национальные проекты, добавил Путин.

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#туризм
#ввп
#россия
#владимир путин
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Турэксперт Мурадян назвал цены на туры в период майских праздников «кусачими»
27 марта 2024, 17:52

Фото: istock/Neurobite

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что цены на туры на майские праздники на популярные для россиян направления довольно высокие, однако найти выгодный вариант можно.
«Если говорить, куда съездить дешевле всего, то оценку по-прежнему надо делать в моменте, потому что, как и в Эмиратах можно будет найти бюджетный вариант, так и в Египте, так и на Шри-Ланке. Но средний ценник на майские праздники пока выглядит как довольно кусачий, где-то от 140 тыс. рублей», — пояснил в беседе с Газета.ру Мурадян.

По его словам, у россиян на майские праздники традиционно популярными остаются такие направления, как Турция, Египет, Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ.

Ранее глава Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ) Олег Алексеев заявлял, что в ближайшее время интерес российских туристов к Турции может значительно снизится.

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#путешествие
#майские праздники
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#туризм
#россияне
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Турэксперт Алексеев спрогнозировал снижение интереса россиян к Турции
22 марта 2024, 21:11

Фото: istockphoto.com/Freeartist

Глава Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ) Олег Алексеев заявил, что в ближайшее время интерес российских туристов к Турции может значительно снизится.
Причинами тому послужили повышение турецкого ЦБ ключевой ставки до 50% годовых, а также присоединение страны к политике западных стран в отношении России.

«Всё это повлияет в ближайшее время на взаимоотношения российских туроператоров с отельерами Турции. Скорее всего, в ближайшее время будут сильно усложнены переводы между юридическими лицами, что, в общем-то, значительно ослабит Турцию как курорт для россиян», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Алексеев.

А почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что российская сфера туризма развивается интенсивно, а в некоторых моментах даже превосходит турецкую.

«Если главным козырем Турции на туристическом рынке является all-inclusive, то надо у нас активнее развивать этот сегмент, и у нас уже сейчас есть очень качественные гостиничные комплексы. Кроме этого, мы лидируем в других сегментах рынка, например, в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха, так нужного сегодня людям», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Шпилько.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявляла, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.

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#путешествие
#курорт
#турция
#россия
#отдых
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Стало известно, сколько россиян отправятся в путешествие в этом году
Опрос: более трети россиян в этом году собираются отправиться в путешествие
19 марта 2024, 13:25

Фото: iStock/FTiare

Более трети россиян (34%) собираются этим летом отправиться в путешествие. Такие результаты показал опрос, проведённый ВТБ и банком «Открытие».
Большинство опрошенных россиян (62%) планируют организовывать отпуск самостоятельно, не обращаясь к услугам турагентств.

Их собравшихся в путешествие 28% отправятся в поездки по России, из них 11% отдают предпочтение курортам Краснодарского края и Крыма.

Ещё 28% респондентов будут проводить отпуск на даче или дома, приводит результаты исследования «Газета.ru».

Лишь 6% участников опроса запланировали путешествия за рубеж.

Россияне считают, что сэкономить можно, если забронировать билеты и жильё заранее. Так уже сделали 14% опрошенных, ещё 28% собираются бронировать за 1-2 месяца до отпуска, а 25% – за 1-2 недели.

Также чуть больше половины респондентов (52%) не собираются тратить на отпуск большую сумму, чем в прошлом году. Прошлогодний бюджет превысят 25% россиян, а остальные 25% намерены сэкономить.

Треть россиян (36%) планирую уложиться в сумму до 30 тысяч рублей на человека. 21% – в 30-50 тысяч рублей, 15% – в 50-100 тысяч рублей. При этом для 6% приемлемы траты, превышающие 100 тысяч рублей. А 23% сообщили, что вообще не потратят денег.

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#россияне
#опрос
#туризм
#путешествие
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Ещё одно европейское государство начнёт выдавать россиянам визы с 1 апреля
Румыния с 1 апреля начнёт выдавать шенгенские визы россиянам
19 марта 2024, 11:51

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Румыния начнёт выдавать шенгенские визы с 1 апреля. Об этом пишет Telegram-канал «Улететь».
При этом в консульстве европейского государства в Санкт-Петербурге не раскрыли подробности по поводу подачи заявлений на получение шенгена.

Там подчеркнули, что знают, изменятся ли условия получения виз для россиян с 1 апреля.

В консульстве отметили, что точная информация появится со следующего месяца.

Telegram-канал «Крыша ТурДома» пишет, что россияне смогут подать документы на получение румынского шенгена через посольства и консульства в Москве и Санкт-Петербурге. Добавляется, что визового центра Румынии в России нет.

Также ранее стало известно, что с 1 апреля шенгенские визы начнёт предоставлять Болгария. Чтобы россиянам получить документы, необходимо сдать биометрию.

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#румыния
#россия
#визы
#туризм
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Тревел-блогер Ансталь назвала самые необычные законы ОАЭ
Тревел-блогер Ансталь заявила о запрете публично танцевать и есть в транспорте
18 марта 2024, 22:21

Фото: istockphoto.com/Nellmac

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь объяснила, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть необычные для туристов законы, к которым она отнесла запрет на публичные танцы и употребление еды в транспорте.
«Нельзя танцевать в общественных местах, так как это считается неприличным. Танцевать можно либо у себя дома, либо в ночных клубах. Также запрещено есть и пить в общественном транспорте. За это могут выписать штраф», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, специалист упомянула запрет фотографировать и снимать на видео ДТП, прохожих без их разрешения, а также носить облегающую и полупрозрачную одежду, декольте.

Ранее Наталия Ансталь заявляла, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.

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#запрет
#страны
#закон
#оаэ
#туризм
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Подмосковье вошло в тройку по количеству участников проекта «Мастера гостеприимства»
18 марта 2024, 10:50

Фото: пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства»

Московская область вошла в топ-3 регионов по количеству участников молодежного направления проекта «Мастера гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
Порядка 3,5 тысяч человек подали заявку на участие во всероссийском конкурсе, 189 из которых - представители Подмосковья.

«Чтобы вовлечь в индустрию как можно больше молодых специалистов, на платформе «Россия – страна возможностей» с проектом «Мастера гостеприимства» мы ведем профориентационную и образовательную работу и знакомим молодежь с сообществом профессионалов туротрасли. За время реализации направления более 14 тысяч ребят заинтересовались проектом, почти 3,5 тысячи из них подали заявки в новом сезоне. Молодежь находит в проекте единомышленников во разных уголках России, обретает наставников, а многие студенческие идеи воплощаются в реальность и становятся конкурентоспособными на рынке туристических продуктов», – подедился первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Кроме этого, участники смогут за три недели полностью подготовить свой проект на высшем уровне, работая с профессионалами их направлений.

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#россия
#молодёжь
#проект
#мастера гостеприимства
#подмосковье
#конкурс
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Турецкая авиакомпания в результате скандалов упростила условия полетов для россиян
Россиянам упростили условия полетов на Turkish Airlines
18 марта 2024, 06:16

Фото: iStock/GordZam

Турецкая авиакомпания упростила условия полетов для россиян и граждан других стран на рейсах в Южную Америку после серии скандалов, сообщает РИА Новости.
Агентство напомнило, что в начале марта на веб-сайте авиакомпании были указаны правила «дополнительного контроля» для пассажиров, направляющихся в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Бразилию и Кубу. Однако, по последним данным, эти пункты отсутствуют.

Ранее сообщалось, что на рейсах в Латинскую Америку октябре были проведены дополнительные проверки. В частности, компания зарезервировала право отказывать в полете не только пассажирам с «чистыми паспортами», но и пассажирам, которые летают в течение длительного времени без багажа. По некоторым данным, таким образом компания снижает риск депортации пассажиров.

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#право
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На подмосковной ферме в честь Масленицы приготовят блины из страусиных яиц
17 марта 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Серпуховская ферма «Русский страус» пригласила жителей и гостей региона на масленичные гуляния с блинами и народными забавами. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Минсельхозпрод Московской области подготовил более 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры тоже не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдёт широкое празднование с дегустациями натуральной продукции и мастер-классами», – уточнил министр.
Посетителей фермы «Русский страус» ждут игры и конкурсы, выступление фольклорного коллектива, ярмарка с сувенирами и продукцией фермеров, сытные блины и сжигание чучела Масленицы. Гуляния будут проходить 17 марта с 11 до 14:30.

По данным ведомства, на ферме содержатся африканские страусы, австралийские эму, нубийские козы, вьетнамские поросята и ещё 10 видов животных и птиц.

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#минсельхозпрод мо
#туризм
#масленица
#ферма
#фермер
#московская область
#подмосковье
#серпухов
#владислав мурашов
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На экоферме в Серпухове проводят зиму блинной гонкой и сжиганием чучела
16 марта 2024, 15:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На экоферме «Бунин ручей» в городском округе Серпухов состоятся проводы зимы в окружении оленей, ручных козлят, лошадей и альпак. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, Минсельхозпрод Московской области подготовил 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры также не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдёт широкое празднование с дегустацией натуральной продукции и мастер-классами», – уточнил Мурашов.
Программа начнётся в полдень 17 марта. Гостей ждут блинная гонка, сжигание чучела зимы, бои снежками, музыкальные конкурсы, песни, скоморошьи игры с детьми и перетягивание каната. Также по предварительной записи можно посетить мастер-класс по сыроварению.

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#масленица
#зима
#туризм
#ферма
#серпухов
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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