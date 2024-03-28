Путин: вклад туризма в ВВП России вырастет на 5% к 2030 году

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Президент Владимир Путин заявил о необходимости уделить особое внимание развитию активного туризма в российских регионах. Об этом он заявил в ходе совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Глава государства представил прогноз, согласно которому вклад туристической отрасли в ВВП России к 2030 году увеличится вдвое, до 5%.
Путин отметил важность развития активного туризма, поскольку он вносит большой вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни населения.
Отдельно президент обратил внимание на необходимость проведения походов выходного дня для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов, а также для семей с детьми.
На подъём российского туризма в той или иной мере будут направлены практически все национальные проекты, добавил Путин.
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Путин отметил важность развития активного туризма, поскольку он вносит большой вклад в продвижение ценностей здорового образа жизни населения.
На подъём российского туризма в той или иной мере будут направлены практически все национальные проекты, добавил Путин.
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Анастасия Чинкова