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Путин заявил о затяжном кадровом дефиците

Путин: экономика России в ближайшие годы продолжит испытывать дефицит кадров
04 апреля 2024, 19:52
Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Российская экономика в ближайшие годы будет испытывать кадровый дефицит. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что справиться с этой проблемой не удастся в среднесрочной перспективе.

Негативное влияние на российский рынок труда, помимо всего прочего, будут оказывать «демографические вызовы». Работодатели продолжат испытывать серьёзную потребность в новых сотрудниках.


Это абсолютно точный прогноз, который нужно осознавать и к которому нужно готовиться, подчеркнул президент.

В качестве первых шагов для решения этой проблемы Путин пообещал российским учреждениям высшего образования оказывать дополнительную поддержку для подготовки квалифицированных кадров. По словам Путина, постоянное повышение профессиональных навыков стало требованием нынешнего времени.

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Минпромторг России аккредитовал первый в Подмосковье экопромышленный парк
04 апреля 2024, 18:05

Фото: пресс-службе Мининвеста МО

«Экопромышленный парк в Московской области» включили в федеральный реестр. Перед этим он прошёл проверку на соответствие федеральным требованиям, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Парк планируют запустить в городском округе Егорьевск. Его создают в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» Государственной программы «Охрана окружающей среды».
«Общая площадь экопромышленного парка превышает 8,7 га. Объём инвестиций в проект – более 4 млрд рублей. Плановый срок ввода – IV квартал текущего года. Это уже шестой индустриальный парк региона, получивший аккредитацию Минпромторга, и первый среди экопромышленных парков», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На территории парка планируют разместиться четыре предприятия, которые займутся переработкой древесины, стекла, резинотехнических изделий и многого другого. Переработанный материал будет возвращён в производственный цикл и повторно использован для изготовления разнообразной продукции. Предполагается, что проект улучшит экологическую обстановку в регионе. Суммарно компании создадут более 200 рабочих мест.
«Документация экопромышленного парка в Московской области успешно прошла проверку на соответствие требованиям Минпромторга России. Включение в федеральный реестр министерства позволит резидентам парка воспользоваться государственными мерами поддержки», – сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Как напомнили в Мининвесте, подобрать площадку под проект в индустриальных парках Подмосковья можно на инвестиционной карте региона.

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Экономист Зельцер допустил снижение доллара в апреле
04 апреля 2024, 17:50

Фото: iStock/Lazy_Bear

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что доллар может опуститься до 90 рублей в апреле.
«В апреле не ожидается изменения привычных параметров волатильности курса. Доллар, как и другие валюты, наверняка останется в узком диапазоне в течение месяца. Временно американец может даже слетать вниз поближе к 90 рублям. Нефть Brent по $90 за баррель, золото по $2 300, газ дороже $300 поддержат курс рубля», — пояснил в беседе с Газета.ру Зельцер.

Он добавил, что рубль поддерживают жёсткая денежно-кредитная политика и нормативы репатриации выручки экспортёров.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE поднималась до отметки $88 за баррель.

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#экономика
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Глава АКОРТ Караваев объяснил рост поставок бананов в Россию
04 апреля 2024, 17:16

Фото: iStock/itsten

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что в России наблюдается рост числа поставок бананов на 10% из-за отсутствия перебоев доставки и имеющихся запасов.
«У ритейлеров действуют долгосрочные контракты с поставщиками, в рамках которых партнёры выполняют все обязательства по поставкам в срок и в прежних объемах. Предпосылок для нехватки бананов на рынке нет, как и поводов для волнения у потребителей», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Караваев.

Ранее эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Паскаль Лю сообщал, что бананы могут резко подорожать во всем мире по причине изменения климата. Он также выразил свою глубокую обеспокоенность изменением климатических условий в мире, ведь это может сильно ударить и по сфере производства фрукта.

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#поставки
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На производстве моющих средств в Подольске будет создано 150 рабочих мест
04 апреля 2024, 14:38

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Ещё 150 рабочих мест появится в городском округе Подольск с запуском производства дезинфицирующих и моющих средств, в настоящее время комплекс для нового производства уже построен и получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Общая площадь производственно-складского комплекса составляет более 9,6 тыс. квадратных метров. В сутки на производстве планируется выпускать около 30 тысяч литров моющих и дезинфицирующих средств. Предусмотрены также помещения для хранения готовой продукции и её предпродажной подготовки», — отмечается в сообщении.
Деньги в новое производство вложила научно-производственная компания «Медэкс», общий объём инвестиций составил 300 миллионов рублей.

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Игорь Буланцев покинет пост директора по экономике и финансам «Уралхима»
04 апреля 2024, 14:05

Фото: iStock/BernardaSv

Игорь Буланцев покидает пост заместителя генерального директора — директора по экономике и финансам АО «ОХК «Уралхим». Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что Буланцев подтвердил эту информацию. От других комментариев он воздержался.

Пост директора по экономике и финансам «Уралхима» Буланцев занимал с начала 2019 года. Он был ответственным за развитие блока корпоративных финансов и IT-направления.

Ранее сообщалось, что глава крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что уходит со своей должности, которую он занимал со дня основания площадки в 2017 году, а его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

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#экономика
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В Подмосковье принимают заявки на пять видов субсидий для аграриев
04 апреля 2024, 13:36

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Заявки на субсидии для нескольких направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования принимают в Московской области в апреле, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Государственная поддержка позволяет увеличивать количество производителей и снижает убытки аграриев при плохом урожае», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В настоящее время открыт приём заявок по пяти категориям. Субсидии можно получить на производство картофеля, поддержку элитного семеноводства овощей и картофеля, а также на выращивание овощей в открытом грунте. Заявки на эти субсидии принимаются до 10 апреля.

Кроме того, субсидию могут получить производители молока и производители зерновых культур. Приём заявок на субсидии в этих сферах хозяйствования принимается до 14 апреля.

Полную информацию об условиях предоставления субсидий можно получить в областном Центре компетенций по телефону: 8-498-602-29-19.

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Песков раскрыл, почему страны начали отказываться от обслуживания карт «Мир»
Песков: из-за давления и угроз США страны вынуждены отказываться от карт «Мир»
04 апреля 2024, 12:41

Фото: сайт Кремля

Россия продолжает вести диалог с разными странами по вопросу использования карт российской платёжной системы «Мир» и разработки алгоритмов по минимизации рисков санкций. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что страны начали всё чаще отказываться от обслуживания российских карт. Это связано, по его словам, с давлением, которое оказывают США на эти государства.

Вместе с тем, Россия пытается найти способы для того, чтобы минимизировать риски введения санкционных ограничений для таких государств.

Днём ранее стало известно, что все банки Киргизии перестали обслуживать карты российской платёжной системы. Такие меры были приняты во избежание вторичных санкций со стороны США и стран Запада.

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#дмитрий песков
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#сотрудничество
#экономика
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«Жить будем справедливее, но ненамного»: экономист Кричевский – о налоговой реформе
Экономист Кричевский заявил, что налоговой реформы в России не будет
04 апреля 2024, 12:23

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал налоговую реформу в России. По его словам, она, в первую очередь, должна поспособствовать сокращению неравенства между разными слоями населения.
Никакой налоговой реформы в России не будет, заявил в беседе с «Радио 1» экономист Никита Кричевский.

Неравенство в экономике заключается в том, что доходы людей разных профессий не сопоставимы. При этом любые специальности нужны обществу. Налоговая система должна убирать этот перекос в одну из сторон.

Ожидаемые изменения не исправят эту ситуацию. Простые россияне будут работать также и платить прежний процент налогов. При этом люди, зарабатывающие выше среднего, будут вынуждены делиться своими доходами.

При этом, ожидаемые изменения нельзя назвать полноценной налоговой реформой, поскольку новые налоги вводить не предполагается, также как и убирать уже имеющиеся.

«90% населения изменения налоговых ставок вообще никак не затронут. Какой-то процент граждан будет платить больше, причём сильно больше. Ещё часть населения будет платить меньше, или вообще не будет платить», – подчеркнул экономист.
Единственное, что, по мнению Кричевского, появится у россиян – это моральное удовлетворение от того, что богатые люди станут платить больше, то есть будет некое ощущение справедливости.

Также специалист перечислил те аспекты, которые налоговые изменения не затронут. Так, ничего не изменится в области передаваемого по наследству имущества, в системе вкладов, не будет введено семейное налогообложение.

«Если бы вот здесь были внесены изменения, можно было бы говорить о полноценной реформе. Но есть будут только точечные решения, то жить мы будем справедливее, но ненамного», – заключил экономист.
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#экономика
#россия
#налоги
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В России известили вкладчиков о скором изменении банковских условий
Аналитик Зварич: Ожидается скорое снижение ставок по краткосрочным депозитам
04 апреля 2024, 06:11

Фото: iStock/:alexialex

По прогнозам главного аналитика «Банки.ру» Богдана Зварича, ставки по краткосрочным депозитам могут начать снижаться в ближайшее время, но возможности найти выгодные предложения на финансовом рынке еще есть. Об этом он сообщил агентству «Прайм».
В настоящее время Банк России удерживает ключевую ставку на уровне 16 %, но эксперты ожидают сигнала о смягчении денежно-кредитной политики. Как только такой сигнал поступит, банки начнут предварительное снижение ставок по вкладам.
«Зачем переплачивать, если скоро можно будет привлечь средства по более низким процентам», – отметил Зварич.

Хотя краткосрочные вклады в настоящее время являются наиболее выгодными, аналитики считают, что в рамках предлагаемых банками трех- или шестимесячных депозитов все еще можно найти интересные варианты и извлечь из них выгоду.

Значительного повышения процентных ставок не ожидается, если только банки не испытывают острой потребности в ликвидности или не пытаются стабилизировать источники финансирования. По словам Зварича, если у банка, например, слишком много краткосрочного финансирования, он может повысить ставки по депозитам на более длительные сроки, чтобы достичь баланса.

Ранее аналитик Сигал рекомендовал класть деньги на депозит для спасения их от инфляции.

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