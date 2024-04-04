Путин заявил о затяжном кадровом дефиците

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Российская экономика в ближайшие годы будет испытывать кадровый дефицит. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Он подчеркнул, что справиться с этой проблемой не удастся в среднесрочной перспективе.
Негативное влияние на российский рынок труда, помимо всего прочего, будут оказывать «демографические вызовы». Работодатели продолжат испытывать серьёзную потребность в новых сотрудниках.
Это абсолютно точный прогноз, который нужно осознавать и к которому нужно готовиться, подчеркнул президент.
В качестве первых шагов для решения этой проблемы Путин пообещал российским учреждениям высшего образования оказывать дополнительную поддержку для подготовки квалифицированных кадров. По словам Путина, постоянное повышение профессиональных навыков стало требованием нынешнего времени.
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Негативное влияние на российский рынок труда, помимо всего прочего, будут оказывать «демографические вызовы». Работодатели продолжат испытывать серьёзную потребность в новых сотрудниках.
В качестве первых шагов для решения этой проблемы Путин пообещал российским учреждениям высшего образования оказывать дополнительную поддержку для подготовки квалифицированных кадров. По словам Путина, постоянное повышение профессиональных навыков стало требованием нынешнего времени.
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Анастасия Чинкова