Путин: в России сейчас нет безработицы, и в ближайшие годы она стране не грозит

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в РФ фактически нет безработицы. Об этом Путин сообщил на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Глава государства отметил, что в ближайшие годы безработица стране не грозит. Российский лидер подчеркнул, что не следует «бояться излишнего высвобождения рабочих рук».
Путин заключил, что профсоюзы должны быть первыми в числе сторонников интенсивного и качественного обновления экономики, а также социальной сферы.
Ранее сообщалось, что Россия в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Российская экономика выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%.
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Путин заключил, что профсоюзы должны быть первыми в числе сторонников интенсивного и качественного обновления экономики, а также социальной сферы.
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Екатерина Коршунова