В Московской области оцифрованы все меры поддержки многодетным

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин поделился с представителями регионов России опытом Московской области по цифровизации поддержки многодетным семьям и внедрению цифрового удостоверения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр выступил на крупнейшем мероприятии в сфере охраны труда, занятости, реабилитации и профилактики профессиональных заболеваний – Всероссийской неделе охраны труда. Она проходит в стране с 10 по 13 сентября.
В ведомстве уточнили, что в рамках программы Всероссийской недели охраны труда наградили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Специалист комплексного центра «Егорьевский» Татьяна Бурова заняла третье место в номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской, труднодоступной и отдалённой местностях».
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
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«В нашем регионе 1,2 млн семей, воспитывающих 1,7 млн детей. 20% – это дети из многодетных семей. Для многодетных у нас разработано более 15 мер поддержки, и все они оцифрованы, а многие из них назначаются проактивно. Для удобства семей мы запустили чат-бот, с помощью которого можно легко узнать информацию о льготах. Особенно популярно у семей электронное удостоверение», – сообщил Кирюхин.
В ведомстве уточнили, что в рамках программы Всероссийской недели охраны труда наградили победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Специалист комплексного центра «Егорьевский» Татьяна Бурова заняла третье место в номинации «Лучшая практика предоставления социальных услуг в сельской, труднодоступной и отдалённой местностях».
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
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Лора Луганская