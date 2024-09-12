В Московской области оцифрованы все меры поддержки многодетным

Новую блочно-модульную котельную ввели в эксплуатацию в посёлке Гарь-Покровское Одинцовского городского округа, она обеспечит горячей водой и теплом весь жилой фонд посёлка — десять многоквартирных домов, в которых живут около тысячи человек, а также местный детсад, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.