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Подмосковным льготникам выплатили 14 млрд рублей на компенсацию коммуналки

11 сентября 2024, 18:30
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Федеральные и региональные льготники Московской области с начала года получили уже более 14 млрд рублей компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«В нашем регионе свыше 2 млн льготников ежемесячно получают компенсацию за коммунальные услуги. Для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов мы назначаем её автоматически. И с начала года из областного бюджета на это было выплачено порядка 14 млрд рублей», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, назначение выплаты упрощено для многодетных семей, инвалидов, ветеранов труда и боевых действий. Им нужно только ознакомиться с заявлением в личном кабинете на региональном портале госуслуг и подтвердить свои данные.



В ведомстве также обратили внимание на то, что компенсация предоставляется жителям Подмосковья за оплаченные услуги - жилое помещение, вывоз мусора и коммунальные услуги. Размер выплаты зависит от льготной категории и составляет от 30 до 100%.

Оформить компенсацию можно на портале.

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#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#компенсация
#коммунальные платежи
#подмосковье
#московская область
#льготники
#льготы
В Лосино-Петровском завершают благоустройство «Родника памяти»
11 сентября 2024, 18:21

Фото: Валерия Тингаева

Благоустройство «Родника памяти» проводят в посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа, в настоящее время работы уже завершаются, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Родник пользуется большой популярностью не только у местных жителей: за водой сюда приезжают со всего округа. При этом комфортного спуска к роднику не было: в дождливую погоду землю размывало, а зимой было опасно спускаться из-за гололедицы. Теперь здесь установили лестницу для комфортного спуска к роднику», — говорится в сообщении.
Местные жители с благодарностью отнеслись к переменам.

«Спасибо, что сделали. Потому что нам, особенно пожилым, очень было тяжело ходить, а сейчас легче, так что спасибо большое», — сказала местная жительница Марина Гимьян.
В ближайшее время здесь благоустроят территорию вокруг спуска к роднику, а также перенесут пешеходный переход, чтобы проход к роднику стал безопаснее.

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#лосино-петровский
#родник
#благоустройство
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Автоэксперт Сажин предупредил об опасности автокредитов
11 сентября 2024, 18:03

Фото: iStock/Jinda Noipho

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что автокредит может принести много серьёзных проблем.
«Берёшь машину в кредит за проценты, а потом жизнь даёт трещину и отдавать будет нечем. Нужно понимать, что всегда наши желания должны совпадать с нашими возможностями. Потому что в противном случае можно и сесть, и последний суп без соли доесть», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

А управляющий ВТБ в Кузбассе, вице-президент банка Анжелика Рогожкина заявила, что в регионе ожидается охлаждение рынка кредитования и рост объёма сбережений среди розничных клиентов.

«Депозиты и накопительные счета пользуются повышенным спросом, так как на рынке время вкладчика – ставки по сберегательным продуктам достигают рекордных 20% годовых. Сегодня почти у каждого третьего нашего клиента открыт вклад или накопительный счёт. Сберегатели проявляют интерес к «коротким» и среднесрочным продуктам», – приводит «Сiбдепо» комментарий специалиста.

Ранее эксперт Президентской академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella Вячеслав Мищенко прогнозировал рост цен на кредиты в России вырастут до 25-30%, а по ипотеке — до 12-14%.

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#эксперт
#кредиты
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#рф
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#финансы
#автомобили
#банк
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За летний период в поездах ЦППК было обнаружено 285 разнообразных забытых вещей
11 сентября 2024, 17:43

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Пассажиры Центральной ППК забывали разнообразные вещи в поездах в течение минувшего лета, включая блендер в июне, набор елочных игрушек в июле и готовый обед в августе. Всего за три месяца работники компании обнаружили 286 различных предметов, часть из которых была возвращена владельцам, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Август стал месяцем с наибольшим количеством забытых вещей — 112 случаев.

В июне и июле было оставлено 98 и 76 предметов соответственно, включая пакеты, сумки и бытовую и компьютерную технику.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ЦППК некоторые вещи удалось вернуть. Например, в августе пассажиру удалось вернуть телефон, забытый в поезде. Технолог Наталья Попова позвонила на забытый номер, и один из пассажиров передал устройство сотрудникам транспортной безопасности.

В июне другой пассажир забыл электронный гаджет в вагоне фирменного экспресса до Голутвина. Билетный кассир Елена Дианова связалась с владельцем через номер на визитной карточке, оставленной в чехле устройства.

Если потеря была обнаружена не сразу, рекомендуется обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечных станциях. Также можно сообщить о потере через контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210 или оформить обращение в приложении «Метро Москвы».

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#подмосковье
#транспорт
#вещи
#цппк
#поезд
#железная дорога
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С начала года на переездах в Московской области было зарегистрировано 5 ДТП
11 сентября 2024, 17:17

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Несоблюдение водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов в Московской области стало причиной пяти дорожно-транспортных происшествий. Все пострадавшие были водителями и пассажирами автомобилей, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Согласно данным статистики, свыше 90% аварий на железнодорожных переездах в зоне МЖД происходит на участках с низкой интенсивностью движения. В таких ситуациях водители часто теряют внимание и пересекают пути, игнорируя запрещающие сигналы.

На протяжении года сотрудники железной дороги совместно с представителями ГИБДД регулярно проводят рейды в транспортных компаниях, где напоминают водителям о необходимости следовать правилам пересечения железнодорожных путей, а также предупреждают о последствиях нарушения правил дорожного движения на переездах.

Московская железная дорога призывает автомобилистов строго соблюдать дорожные правила при пересечении железнодорожных переездов. Важно понимать, что мгновенная остановка поезда невозможна, и нарушение поставит под угрозу не только жизни водителей, но и пассажиров поездов, а также работников локомотивных бригад.

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#подмосковье
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#поезда
#железная дорога
#нарушение
#правила
#рейды
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Во всех отделениях колледжа «Энергия» отметили Всероссийский день трезвости
11 сентября 2024, 17:01

Фото: Министерство образования Московской области

В рамках Всероссийского дня трезвости в структурных подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия» ​в Реутове, Балашихе и Богородском были проведены мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, сообщает Министерство образования Московской области.
Главная задача мероприятия состояла в информировании учащихся о вреде алкоголя и его отрицательном воздействии на здоровье подростков и продвижении здорового образа жизни. Особое внимание уделялось ответственности молодых людей, не достигших 18-ти лет и их родителей за употребление спиртных напитков.

Медицинский работник колледжа Валентина Морозова провела беседу с учениками. Она объяснила негативные последствия злоупотребления алкоголем, а также напомнила о проблемах производства и распространения контрафактной алкогольной продукции.

«Разумный и осознанный выбор в пользу трезвого образа жизни — одна из главных задач нашего общества. Пьянство не рождает пороки, а лишь их обнаруживает. Берегите себя и своих близких от пагубных привычек», — отметила Морозова на встрече.

В тот же день студенты первого курса приняли участие в профилактическом квизе «Трезвая Россия — сильная страна», который организовала команда Амбассадоров профессионалитета.

Заведующая Реутовским отделением колледжа, Надежда Близнякова, отметила важность подобных мероприятий, подчеркнув:

«Такие события напоминают студентам о важности здорового образа жизни и заботы о своём здоровье».

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#мероприятия
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#подмосковье
#колледж
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Свыше 400 тысяч жителей Подмосковья уже скачали электронный социальный паспорт льготника
11 сентября 2024, 16:26

Фото: Министерство социального развития Московской области

Жители Московской области могут скачать электронный социальный паспорт льготника, сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Всё чаще жители отдают предпочтение электронным документам. Например, цифровой паспорт льготника скачали уже свыше 400 тысяч жителей Подмосковья. Чаще всего им пользуются многодетные семьи, которые могут бесплатно посещать музеи, показав его на своем смартфоне», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.
Министерство социального развития Московской области напоминает, что цифровой паспорт содержит штрих-код социальной карты, где можно узнать льготную категорию, реквизиты подтверждающих документов, социальные льготы и сроки их действия.

Кроме того, социальный паспорт даёт право на скидки в некоторых торговых сетях и организациях, а также бесплатный вход в музеи и на культурные мероприятия для всех членов многодетных семей. Использование социального паспорта гораздо удобнее бумажного удостоверения, так как он всегда под рукой в смартфоне.

Жители могут скачать свой социальный паспорт на главной странице регионального портала государственных услуг.

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Следователи устанавливают личности напавших на школу в Беслане пяти террористов
СК РФ выясняет личности 5 террористов, напавших на школу в Беслане в 2004 году
11 сентября 2024, 16:24

Фото СК РФ

В России продолжается расследование теракта в школе Беслана в 2004 году. Сейчас следственный комитет выясняет личности пяти террористов, которые захватили детей. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба СК.
«Расследование продолжается, так как не были опознаны тела шести террористов. В 2023 году личность одного из них была установлена по результатам генетического исследования, также его опознал осужденный. Ведется работа по установлению личностей других пяти неопознанных террористов», – сообщает Следственный комитет.

Накануне председатель СК России Александр Бастрыкин провел прием представителей организации «Матери Беслана», чьи близкие погибли и пострадали во время теракта в Северной Осетии. На приеме он рассказал, что один из нападавших получил пожизненный срок.

Представители общественной организации поделились своими воспоминаниями о том страшном дне и озвучили свои версии случившегося. С учетом этого глава СК поручил составить подробный план работы по уголовному делу.
«Необходимо процессуально закрепить показания граждан в виде допросов», – сказал Бастрыкин.

По итогу председатель СК потребовал провести критический анализ материалов дела, собранных на первоначальном этапе расследования.

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#следственный комитет
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#расследование
#ск
#бастрыкин
#теракт
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Суд заочно приговорил экс-депутата ГД Пономарёва* к 10 годам за экстремизм
11 сентября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к десяти годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы Илью Пономарёва*. Он обвинялся в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о российских Вооружённых силах.
Слушание дела производится заочно, рассматривать его суд начал накануне, передаёт корреспондент РИА Новости из зала заседаний. Прокурор запрашивал для экс-депутата 14 лет колонии. Кроме того, обвинение предлагало на пять лет запретить Пономарёву заниматься администрированием интернет-ресурсов.

Как установили следователи и суд, в 2022 году фигурант, находясь на территории Украины, принял участие в трансляции в интернете, а также дал интервью, в ходе которого публично распространял под видом достоверных заведомо ложные сведения о действиях ВС РФ в ходе спецоперации. Кроме того, Пономарёв* позволял себе высказывания, подпадающие под определение оправдания терроризма на территории России.

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* Признан террористом и экстремистом, а также иноагентом на территории РФ
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#вс рф
#терроризм
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Результаты рейдов: было выявлено 17 нарушений на сумму штрафов до 4 миллионов рублей
11 сентября 2024, 16:06

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В регионе ведётся активная работа по выявлению и пресечению нарушений правил торговли со стороны иностранных граждан. Эта деятельность осуществляется еженедельно во всех округах, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За прошедшую неделю было проверено 61 объект в Талдоме, Сергиевом Посаде, Шатуре и Королёве. В результате было составлено 24 протокола, включающих:

  • 11 протоколов о работе без патента — штраф до 7 тысяч рублей;
  • 7 протоколов о несоблюдении ограничений на определённые виды деятельности — штраф для физических лиц до 5 тысяч рублей, для юридических — до 1 миллиона рублей;
  • 5 протоколов о несоблюдении условий и порядка пребывания на территории РФ — штраф до 7 тысяч рублей;
  • 1 протокол за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии — штраф до 2 тысяч рублей;
  • Четырём владельцам торговых точек грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей согласно части 4 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Такая практика будет применяться во всех городских округах на еженедельной основе. В случае обнаружения незаконного торгового объекта будет задействован механизм изъятия несанкционированной продукции и демонтажа.

Главная цель этих мер — предотвращение повторного возникновения незаконных объектов в прежних местах.

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#минсельхоз
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