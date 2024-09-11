Подмосковным льготникам выплатили 14 млрд рублей на компенсацию коммуналки

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Федеральные и региональные льготники Московской области с начала года получили уже более 14 млрд рублей компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«В нашем регионе свыше 2 млн льготников ежемесячно получают компенсацию за коммунальные услуги. Для многодетных семей, пенсионеров и инвалидов мы назначаем её автоматически. И с начала года из областного бюджета на это было выплачено порядка 14 млрд рублей», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Как пояснили в министерстве, назначение выплаты упрощено для многодетных семей, инвалидов, ветеранов труда и боевых действий. Им нужно только ознакомиться с заявлением в личном кабинете на региональном портале госуслуг и подтвердить свои данные.
В ведомстве также обратили внимание на то, что компенсация предоставляется жителям Подмосковья за оплаченные услуги - жилое помещение, вывоз мусора и коммунальные услуги. Размер выплаты зависит от льготной категории и составляет от 30 до 100%.
Оформить компенсацию можно на портале.
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Лора Луганская