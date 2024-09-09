Жителям Подмосковья выплатили более 800 млн рублей на новорождённых

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Общая сумма единовременных выплат, которые предоставляют в Московской области на рождение ребёнка, составила с начала года более 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«В Год семьи в Московской области зарегистрировали около 50 тысяч новорожденных. Из них родители 40 тысяч детей получили выплату, что составило более 800 млн рублей. Эти средства помогают семьям в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы значительно увеличиваются», — сказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.В министерстве отметили, что родители могут выбрать, какой подарок они хотят получить: набор «Я родился в Подмосковье», где собраны различные вещи для матери и ребёнка, или выплату в размере 20 тысяч рублей. Большинство родителей выбирает выплату.
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Лев Каштанов