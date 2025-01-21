Райффайзенбанк обязан выплатить €2 млрд по иску «Распериа»

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Арбитражный суд Калининградской области обязал выплатить Райффайзенбанк два миллиарда евро после иска МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». Об этом рассказали в пресс-службе банка.
«Суд удовлетворил иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», обязав Райффайзенбанк выплатить €2,044 млрд и взамен принять на баланс акции Strabag SE на эквивалентную сумму», — говорится в сообщении.
При этом в банке подчеркнули, что они не согласны с решением суда и будут его обжаловать. При этом организация готова к различному развитию событий и имеет запас ликвидности и капитала. В кредитной организации исключили влияние решения суда на работу банка и интересы клиентов.
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