Райффайзенбанк обязан выплатить €2 млрд по иску «Распериа»

Урожай столовой свёклы, выращенной в Подмосковье в открытом грунте, в прошлом году составил 56,3 тыс. тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Там отметили, что свёкла известна благоприятным влиянием на здоровье.