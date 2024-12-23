РАНХиГС: максимальная оплата больничного составит 5,7 тысячи рублей в день

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В РАНХиГС заявили, что максимальная оплата больничного в 2025 году составит 5,7 тысячи рублей в день. Об этом рассказал сотрудник ведомства Виктора Ляшок для РИА Новости.
«Максимальный размер пособия по больничному листу в следующем году составит 5,7 тысячи рублей в день», — говорится в сообщении.
Как объяснил Ляшок, такая сумма оплаты больничного стала возможной благодаря росту средней заработной платы в РФ. Для получения денег работнику необходимо подтвердить доход за 2023 год в размере 160 тысяч, а за 2024 год — 185 тысяч рублей ежемесячно. Также гражданин обязан иметь не менее восьми лет официального трудового стажа.
Как пояснил Ляшок, выплата полагается тем работникам, которые за последние два года зарабатывали на уровне не менее 230% от средней по стране зарплаты, что составляет 1,9 миллиона рублей за 2023 год и 2,2 миллиона рублей за 2024 год.
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