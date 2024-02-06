В Минобороны Польши призвали готовиться к любому сценарию в отношении РФ

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Варшава не исключает начало вооружённого конфликта с Москвой, об этом заявил вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам заседания Совета министров.
«Мы должны быть готовы к каждому сценарию. От момента, когда за нашей границей началась полномасштабная война мы должны быть готовы к каждому сценарию», — прокомментировал ситуацию Косиняк-Камыш.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, готовится ли Варшава к вооружённому конфликту с Москвой.
Ранее Косиняк-Камыш сообщал, что сейчас в польской армии проводится аудит, восполняется дефицит оружия, а также необходимой военным экипировки.
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