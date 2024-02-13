Польша и Германия должны возглавить процесс укрепления обороны Евросоюза

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Польша и Германия должны взять на себя общую ответственность за помощь Украине и мобилизацию стран ЕС. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Вопрос ядерной угрозы не является абстракцией. Нужно очень серьезно относиться ко всем проектам, которые помогли бы усилить нашу обороноспособность в этом аспекте <...> Польша и Германия должны взять на себя общую ответственность за продолжение помощи Украине и за мобилизацию стран Европейского Союза с целью увеличения оборонного потенциала ЕС», — заявил Туск (цитата по ТАСС).По его словам, Варшава и Берлин должны совместно нарастить производство военной продукции не за 10 или 15 лет, а уже
Германия, Польша и Нидерланды намерены улучшить рамочные условия для свободной переброски войск НАТО на восточный фланг альянса. С этой целью представители трёх указанных государств подписали соглашение о создании так называемого модельного коридора. Этот договор устранит бюрократические препятствия и будет способствовать быстрому трансграничному передвижению войск к восточным рубежам Североатлантического альянса.
Страны НАТО на востоке должны увеличить свой потенциал для противодействия России за три года, а Польша не исключает начало вооружённого конфликта с Россией, заявил ранее вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он добавил, что Варшава уже давно начала наращивать и улучшать свой военный потенциал: сейчас в польской армии проводится аудит, восполняется дефицит оружия, а также необходимой военным экипировки.
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