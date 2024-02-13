Трамп хочет заставить партнеров по НАТО увеличить помощь Киеву до уровня США

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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страны НАТО должны увеличить траты на поддержку Украины или же Вашингтону придется поставить свои интересы на первое место.
«Мы оказываем помощь Украине в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов - и они сделают это», - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
Он уверен, что заслуга усиления НАТО за последнее время принадлежит именно ему, а этот факт признают даже демократы. Он объяснил, что в свое время предупредил 20 стран, которые не платили долю, о прекращении военной защиты со стороны США, тогда, по словам Трампа, деньги полились рекой.
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Элина Позднякова