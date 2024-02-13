Трамп хочет заставить партнеров по НАТО увеличить помощь Киеву до уровня США

Президент Украины Владимир Зеленский собирается посетить столицы ЕС в связи с Мюнхенской конференцией по безопасности, которая состоится на этой неделе. Как сообщает агентство Bloomberg, речь как минимум может идти о Париже и Берлине, однако пока официального подтверждения этой информации нет.