Раскрыт ущерб для экономики России из-за дополнительного выходного 31 декабря
Экономист Медушенко: выходной 31 декабря может стоить экономике до 250 млрд руб.
Дополнительный выходной 31 декабря может стоить экономике до 250 млрд рублей. Об этом рассказал экономист и предприниматель Юрий Медушенко.
По его словам, от дополнительного выходного выиграет ресторанный и другой бизнес, поскольку этот день принесет дополнительный поток клиентов. Однако для логистики, хранения и оптовой торговли праздничный день скажется не лучшим образом.
«Реальная выработка 31 числа в офисах составляет не более 50–60% от нормы. Но экономика жертвует малоэффективным рабочим днем, который все же дает какую-то добавленную стоимость. А главное — проблема никуда не денется», — отметил Медушенко в разговоре с «Постньюс».
Экономист уточнил, что она перенесется на 30 декабря. Однако и этот день станет таким же малоэффективным.
При текущем охлаждении экономики дополнительный праздничный выходной день увеличивает нагрузку на бизнес и несет больше рисков, чем преимуществ, заключил Медушенко.