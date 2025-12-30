Раскрыт ущерб для экономики России из-за дополнительного выходного 31 декабря

30 декабря 2025, 11:39

Экономист Медушенко: выходной 31 декабря может стоить экономике до 250 млрд руб.

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Дополнительный выходной 31 декабря может стоить экономике до 250 млрд рублей. Об этом рассказал экономист и предприниматель Юрий Медушенко.





По его словам, от дополнительного выходного выиграет ресторанный и другой бизнес, поскольку этот день принесет дополнительный поток клиентов. Однако для логистики, хранения и оптовой торговли праздничный день скажется не лучшим образом.





«Реальная выработка 31 числа в офисах составляет не более 50–60% от нормы. Но экономика жертвует малоэффективным рабочим днем, который все же дает какую-то добавленную стоимость. А главное — проблема никуда не денется», — отметил Медушенко в разговоре с «Постньюс».