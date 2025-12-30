В Москве запретили запускать салюты в новогоднюю ночь из-за провокаций
Полиция Москвы предупредила жителей и гостей города о запрете на использование пиротехники в новогоднюю ночь и праздничные дни, призвав отказаться от фейерверков и петард из-за рисков провокаций и угрозы безопасности в жилых районах и на объектах инфраструктуры.
Как сообщили в главном управлении МВД по столице, ограничения касаются запуска салютов рядом с жилыми домами, хозяйственными постройками, а также на любых объектах транспортной инфраструктуры. Под строгим запретом — использование пиротехники на балконах и крышах зданий, где это особенно опасно.
В полиции пояснили, что меры связаны с участившимися случаями провокаций с применением пиротехнических изделий. Горожан просят соблюдать осторожность, уважать окружающих и выбирать безопасные способы празднования Нового года.
