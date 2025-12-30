В Москве запретили запускать салюты в новогоднюю ночь из-за провокаций

30 декабря 2025, 11:07

Фото: iStock/howtogoto

Полиция Москвы предупредила жителей и гостей города о запрете на использование пиротехники в новогоднюю ночь и праздничные дни, призвав отказаться от фейерверков и петард из-за рисков провокаций и угрозы безопасности в жилых районах и на объектах инфраструктуры.