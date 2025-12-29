У россиян началась самая короткая рабочая неделя в году

29 декабря 2025, 02:30

В РФ началась самая короткая рабочая неделя в 2025 году, она продлится два дня

Фото: iStock/alexandr_1958

В России началась самая короткая рабочая неделя в году, которая продлится всего два дня — 29 и 30 декабря. Соответствующие данные содержит производственный календарь, опубликованный на сайте Государственной Думы.