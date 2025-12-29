У россиян началась самая короткая рабочая неделя в году
В России началась самая короткая рабочая неделя в году, которая продлится всего два дня — 29 и 30 декабря. Соответствующие данные содержит производственный календарь, опубликованный на сайте Государственной Думы.
Согласно постановлению правительства РФ «О переносе выходных дней в 2025 году», 31 декабря 2025 года стал нерабочим за счёт переноса выходного с 5 января.
Напоминаем, что с 1 января страна уйдёт на новогодние каникулы, которые продлятся по 11 января включительно.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в праздничные дни в Москве и Подмосковье будет достаточно много снега. При этом до 31 декабря ожидается достаточно морозная погода, так что снежный покров не должен исчезнуть в новогоднюю ночь.
