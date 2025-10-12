Раскрыли последствия разрыва отношений с Россией для Финляндии

12 октября 2025, 22:02

Разрыв отношений с Россией вызвал кризис в ресторанном бизнесе в Финляндии

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Решение Финляндии разорвать экономические связи с Россией вызвало кризис в ресторанной отрасли республики. Об этом пишет газета «Взгляд».