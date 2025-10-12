Достижения.рф

Раскрыли последствия разрыва отношений с Россией для Финляндии

Разрыв отношений с Россией вызвал кризис в ресторанном бизнесе в Финляндии
Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Решение Финляндии разорвать экономические связи с Россией вызвало кризис в ресторанной отрасли республики. Об этом пишет газета «Взгляд».



По ее данным, в 2024 году число банкротств предприятий общественного питания выросло на 80 процентов — это худший показатель в истории сектора.

Наибольший удар пришелся на туристические регионы: в Лапландии закрылся ресторан Tapio, в Хельсинки прекратили работу элитные заведения The Room и Villa Angelica.

Финский шеф-повар Анри Ален отмечает, что жители стали посещать рестораны в основном лишь по выходным. На падение спроса влияют и макроэкономические проблемы — безработица в стране достигла 9,9 процента, самого высокого уровня с 2009 года.

Руководитель Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми полагает, что именно разрыв отношений с Россией стал ударом по финской экономике.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0