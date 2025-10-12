Раскрыли последствия разрыва отношений с Россией для Финляндии
Решение Финляндии разорвать экономические связи с Россией вызвало кризис в ресторанной отрасли республики. Об этом пишет газета «Взгляд».
По ее данным, в 2024 году число банкротств предприятий общественного питания выросло на 80 процентов — это худший показатель в истории сектора.
Наибольший удар пришелся на туристические регионы: в Лапландии закрылся ресторан Tapio, в Хельсинки прекратили работу элитные заведения The Room и Villa Angelica.
Финский шеф-повар Анри Ален отмечает, что жители стали посещать рестораны в основном лишь по выходным. На падение спроса влияют и макроэкономические проблемы — безработица в стране достигла 9,9 процента, самого высокого уровня с 2009 года.
Руководитель Центральной торговой палаты Юхо Ромакканиеми полагает, что именно разрыв отношений с Россией стал ударом по финской экономике.
