Россиянам назвали действенные способы накопить деньги

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Чтобы сформировать финансовую подушку, необходимо завести счет и регулярно откладывать на него небольшую часть от доходов. Действенные способы накопить деньги назвал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Как только получаете зарплату, начните откладывать с минимальных сумм — по 5-10% от каждой зарплаты сразу после ее получения. Даже если это будет небольшая сумма, важно сделать это привычкой. Используйте автоматические переводы на накопительный счет или на пополняемый депозит», — посоветовал Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru».
Также можно использовать способ называется «хвостики». По словам экономиста, можно каждый вечер отправлять оставшиеся «хвостики» от оставшейся суммы на карте в сбережения. То есть при сумме 1579 рублей на накопительный счет стоит отправит 9 или 79 рублей.
Кроме того, по словам специалиста, накопить деньги можно откладывая ежедневно 100 рублей. Сумма может быть любой.
При этом Щербаченко посоветовал проанализировать свои расходы. По мнению эксперта, чтобы сократить их можно отказаться от кофе на вынос, обедов в кафе и других ненужных мелочей. Сэкономленные деньги могут сложиться в приличные накопления, отметил экономист.
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