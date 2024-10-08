В Госдуме высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

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Идея о выплате россиянам 13-й пенсии в конце года выглядит популистской. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием «Лента.ру».
Она отметила, что пенсионная система является страховой системой. В настоящее время каждый работающий россиянин через своего работодателя выплачивает страховые взносы. Часть этих средств идёт непосредственно на пенсионное обеспечение.
В связи с тем, что зачастую россияне не получают 13-ю зарплату, то и выплачивать 13-е страховые взносы не представляется возможным. Здесь вопрос стоит о том, как компенсировать ту недостающую часть, которую не будет выплачена в Пенсионный фонд.
Бессараб сравнила государственный бюджет России с бюджетом отдельной семьи, где средства распределяются заранее. Она объяснила, что каждая часть средств уже заранее отложена на ту или иную сферу, поэтому на незапланированные траты уже не хватает финансирования. При этом занять его ни у кого нельзя, в частности, из-за санкционных ограничений.
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В связи с тем, что зачастую россияне не получают 13-ю зарплату, то и выплачивать 13-е страховые взносы не представляется возможным. Здесь вопрос стоит о том, как компенсировать ту недостающую часть, которую не будет выплачена в Пенсионный фонд.
Бессараб сравнила государственный бюджет России с бюджетом отдельной семьи, где средства распределяются заранее. Она объяснила, что каждая часть средств уже заранее отложена на ту или иную сферу, поэтому на незапланированные траты уже не хватает финансирования. При этом занять его ни у кого нельзя, в частности, из-за санкционных ограничений.
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Анастасия Чинкова