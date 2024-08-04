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Раскрыт размер средней пенсии в Росси

Заведующая РАНХиГс: в среднем пенсия в России составляла 20 941 рубль
04 августа 2024, 04:08
Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov



По словам Подольской, размер выплаты работающим пенсионерам составляет 17 484 рубля, а неработающим – 21 751 рубль. По состоянию на 1 апреля в России насчитывается 40 982 100 пенсионеров, из них 18,99% – работающие.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. Размер повышения пенсии составит не более 400 рублей.

До этого экономист рассказала, что с 1 января 2025 года для некоторых российских граждан будет введена надбавка к пенсии. Речь идет о доплате в размере 1200 рублей пенсионерам в возрасте от 80 лет и инвалидам первой группы, имеющим право на сиделку.

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#пенсия
#россия
#экономика
#прогноз
В России создадут бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского
Путин: в России создадут бесшовное ж/д сообщение от Балтики до Индийского
04 августа 2024, 02:29

Фото: Сайт Кремля

Россия планирует создание бесшовного железнодорожного сообщения от Балтийского и Баренцева морей до Персидского залива и Индийского океана. Об этом сообщил президент Владимир Путин в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня железнодорожника.
Президент также подчеркнул важность развития транспортного сообщения между Азовским и Черным морями.

«Задачи действительно масштабные», – отметил Путин.

В июне российский лидер анонсировал, что первый групповой тур в Корейскую Народно-Демократическую Республику, одну из самых закрытых стран мира, состоится летом 2024 года.

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#россия
#кндр
#железная дорога
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Россия вошла в тройку крупнейших экономик с наименьшим госдолгом на жителя
03 августа 2024, 14:57

Фото: iStock/macky_ch

За текущий год Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты анализа последних данных стран «Большой двадцатки».
Уточняется, что Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 2,76 тыс. долларов по итогам первых шести месяцев этого года. Наименьший госдолг у Индии — 1,3 тыс. долларов на жителя страны.

Государством с самой высокой задолженностью являются Соединенные Штаты, показатель равен 104,5 тыс. долларов на человека. Примечательно, что шесть стран, где госдолг выше среднего, относятся к странам G7.

Ранее сообщалось, что Россия по итогам прошлого года вошла в число стран с сильнейшими в мире экономиками. Также РФ удалось компенсировать потери 2022 года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#бюджет
#страны
#рф
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Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России
Наиболее высокие зарплаты в России получают it-специалисты и сварщики
03 августа 2024, 03:50

Фото: iStock/gorodenkoff

Самые высокие зарплаты в России получают представители IT-профессий и сварщики. Об этом сообщает РИА Новости на основе информации HeadHunter.
Согласно полученным данным, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются data scientist (240 тысяч рублей), руководители групп разработки (236,6 тысячи), DevOps инженеры (234,1 тысячи), сварщики (215,7 тысяч) и коммерческие директора (200 тысяч). В топ-25 профессий с самыми высокими зарплатными предложениями вошли системные аналитики (185,3 тысяч), агенты по недвижимости (153,3 тысячи), менеджеры по маркетингу (150,7 тысяч) и брокеры (149,1 тысяч).

Представители других профессий, в том числе оценщики, техники и инженеры, испытывают дефицит. При этом их медианная зарплата в РФ колеблется от 70 000 до 75 000.

Ранее в России обнаружили вакансии с зарплатой до 800 тысяч. Среди них – менеджеры автозаправочных станций, зубные техники и офтальмохирурги.

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#зарплаты
#it
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Кредитный рейтинг Украины понизили до уровня «выборочный дефолт»
03 августа 2024, 02:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD, что означающего «выборочный дефолт». Об этом решении S&P сообщило в пресс-релизе.
Причиной такого решения стали неоплаченные купоны евробондов Украины 2026 года. Агентство также отметил негативное влияние нового закона, который позволяет правительству Украины приостанавливать выплаты по внешним займам.

Неделю назад Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CC» до «C». Fitch исходит из того, что Киев не будет погашать внешние долги, включая процентные выплаты по евробондам с погашением в 2026 году. Агентство считает, что в Украине начался процесс, похожий на дефолт.

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#украина
#займ
#рейтинг
#валюта
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Подмосковных предпринимателей пригласили учиться в «Академию шитья»
02 августа 2024, 23:02

Фото: iStock / zlyka2008

Подмосковные предприниматели могут стать участниками серии бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Академия шитья». Обучение начинает Центр «Мой бизнес» в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«Занятия проводятся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Они будут посвящены подготовке к участию в модных показах, выбору материалов и работе с поставщиками. Другие темы – создание собственного бренда, открытие магазина и формирование ассортимента», – говорится в сообщении.
Мастер-классы адресованы предпринимателям, работающим в индустрии моды и создающих одежду. Преподавателями курса станут fashion-эксперт с 15-летним опытом работы, бизнес-консультант Антон Копылов, а также основатель собственного бренда одежды BLCV Илья Булычов.

Занятия пройдут в очном формате 7, 17 и 28 августа. Узнать о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте проекта. Количество мест ограничено.

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«Истринская сыроварня» приступает к строительству нового завода

Два завода подмосковного сырного кластера планируют запустить в 2025-2026 годах

Губернатор Воробьёв и глава Минсельхоза Лут обсудили с фермерами актуальные темы
#экономика
#подмосковье
#московская область
#мининвест мо
#нацпроекты
#мсп
#мсб
#малый бизнес
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«Истринская сыроварня» приступает к строительству нового завода
02 августа 2024, 22:48

Фото: iStock / HildaWeges

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут приняла участие в закладке первого камня нового завода АО «Истринская сыроварня». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза страны.
«Церемония состоялось в рамках сырного фестиваля, который проходит со 2 по 4 августа под Истрой. Строительство завода планируют начать осенью этого года. Мощность переработки молока составит 120 тонн в сутки», – уточнили в ведомстве.
Там добавили, что производственное здание рассчитывают построить за год.

АО «Истринская сыроварня» открылась в деревне Дубровское в 2015 году. За восемь лет завод выпустил более 3,5 млн кг сыра. Как уточнил «Интерфаксу» гендиректор сыроварни Олег Сирота, объём инвестиций в новый проект составит 600 млн рублей.

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#сыр
#сыроварня
#завод
#олег сирота
#подмосковье
#московская область
#оксана лут
#минсельхоз
#строительство
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Два завода подмосковного сырного кластера планируют запустить в 2025-2026 годах
02 августа 2024, 21:49

Фото: iStock / Galdric

Два резидента сырного кластера в Дмитрове планируют ввести в строй свои заводы в будущем году. Сейчас они завершают проектирование, сообщил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
«Один из производителей завершает проектирование и в скором времени начнёт активное строительство. Планируется производство мягких сыров объёмом 4,5 тыс. тонн в год, а также сухой деминерализованной сыворотки – около 14,6 тыс. тонн ежегодно. На предприятии будет создано 135 рабочих мест. Срок ввода объекта – 2025 год», – рассказал Духин «Интерфаксу» на «Сырном фестивале», который открылся в подмосковной Истре.
По его словам, другой резидент агрокластера тоже завершает проектирование и планирует ввод объекта в 2025-2026 годах. Там планируют производить полутвёрдые и мягкие сыров суммарным объёмом 8 тыс. тонн в год. На объекте сформируют 146 рабочих мест.

Третий резидент, отметил Духин, находится на стадии проектирования. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год. Там рассчитывают производить твёрдые, полутвёрдые и мягкие сыры общим объёмом 2,5 тыс. тонн в год. На предприятии откроют 40 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что строительство сырного кластера началось в посёлке Новосиньково в Дмитровском городском округе в 2019 году. Планировалось, что свои производства там разместят пять резидентов. В августе 2022 года старт работе первого завода дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#вячеслав духин
#экономика
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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#сыр
#сырный кластер
#дмитров
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Губернатор Воробьёв и глава Минсельхоза Лут обсудили с фермерами актуальные темы
02 августа 2024, 20:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут осмотрел ярмарку гастрономического «Сырного фестиваля», который в девятый раз открылся в деревне Дубровское городского округа Истра. На нём собрались около 280 фермеров из более чем 50 регионов России и ближнего зарубежья.
Воробьёв и Лут обсудил с фермерами актуальные темы. Это вопросы реализации продукции, подготовки кадров, развития агротуризма, маркировки продуктов и налогообложения.

Особое внимание уделили переводу сельскохозяйственных земель Московской области в другие категории, такие как ИЖС и СНТ. Он станет существенно дороже, и эти средства направят в том числе на развитие сельского хозяйства.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Вся земля, предназначенная для сельского хозяйства, должна работать. Это важное условие развития отрасли. Поэтому с 2014 года мы вводим от 20 до 40 тыс. га. залежных земель ежегодно и дальше планируем продолжать эту работу. Осталось ввести 185 тыс. га. Если к нам обращается фермер, мы помогаем ему подобрать и оформить участок. За прошлый год мы предоставили нашим аграриям более 8 тыс. га земли», – сказал Воробьёв.
По словам губернатора, иногда девелоперы и предприниматели хотят перевести землю в другие категории, чтобы построить на ней жильё или промышленный объект.
«Принцип рассмотрения таких вопросов простой: если это сельхозземля и она работает, мы против. Если участок небольшой, не используется и примыкает к населённому пункту, жилым либо производственным объектам, мы поддержим при условии уплаты соразмерных средств в бюджет», – пояснил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Другой актуальный для фермеров вопрос – единый сельскохозяйственный налог. Подмосковье в 2017 году инициировало поправки в федеральное законодательство, а в 2018-м первым ввело нулевую ставку по единому сельхозналогу.

В прошлом году налоговой льготой в регионе воспользовались 300 хозяйств, в том числе 180 фермеров. А в целом пятилетний период действия льготы показал увеличение числа фермерских хозяйств, а также значительный рост валового производства. В полтора раза увеличилось производства молока, картофеля и яиц, в три раза – масличных и зерновых культур. Нулевая ставка будет действовать ещё три года – до 31 декабря 2026-го.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На встрече также обсудили закон о сбыте фермерской продукции. Часто небольшому предприятию бывает сложно наладить этот процесс. Теперь же, когда Госдума приняла поправки в закон о развитии сельского хозяйства, появился такой инструмент, как агроагрегатор. Это помощник для сбыта товара, оператор, который будет скупать, сортировать, перерабатывать, упаковывать и хранить продукцию. Таким образом, фермеру будет легче планировать развитие своего дела, не беспокоясь о дальнейшей логистике.

Также закон конкретизирует понятие «фермерская продукция». Благодаря этому решению крупные поставщики больше не смогут обманывать потребителя, указывая на фермерское происхождение своего товара, который таковым не является. Фермерской будет называться только та продукция, которая произведена на объектах, принадлежащих сельхозтоваропроизводителям. Это субъекты малого предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также индивидуальные предприниматели.

Губернатор добавил, что поддержке фермеров в регионе продолжат уделять особое внимание.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#сыр
#фестиваль
#фермер
#оксана лут
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В Эстонии оправдались за направление средств фонда ЕС на развлечения
Минфин Эстонии оправдался за направление денег из фонда ЕС на сауну и диск-гольф
02 августа 2024, 19:49

Фото: РИА Новости/Михаил Куравлев

В эстонском Минфине оправдались за направление денег из фонда Евросоюза, выделенных на помощь пострадавшим от перехода к нейтральности климата территориям, на мастер-классы по сауне, чемпионаты по диск-гольфу и центр по метанию топоров. Как сообщает ERR, было выделено 340 миллионов евро.
«Заявка на поддержку может быть подана в рамках открытого этапа, то есть каждый, у кого есть идея, отвечающая условиям гранта, может подать заявку в отдел реализации на поддержку проекта», — прокомментировала представитель эстонского Минфина Ирина Сацута.

Изначально средства должны были быть потрачены на отход от сланцевой промышленности, а именно, постройку магнитного завода.

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