Раскрыт размер средней пенсии в Росси

Губернатор Андрей Воробьёв вместе с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут осмотрел ярмарку гастрономического «Сырного фестиваля», который в девятый раз открылся в деревне Дубровское городского округа Истра. На нём собрались около 280 фермеров из более чем 50 регионов России и ближнего зарубежья.