Раскрыт размер средней пенсии в Росси

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По словам Подольской, размер выплаты работающим пенсионерам составляет 17 484 рубля, а неработающим – 21 751 рубль. По состоянию на 1 апреля в России насчитывается 40 982 100 пенсионеров, из них 18,99% – работающие.
Ранее сообщалось, что с 1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. Размер повышения пенсии составит не более 400 рублей.
До этого экономист рассказала, что с 1 января 2025 года для некоторых российских граждан будет введена надбавка к пенсии. Речь идет о доплате в размере 1200 рублей пенсионерам в возрасте от 80 лет и инвалидам первой группы, имеющим право на сиделку.
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Александр Климов