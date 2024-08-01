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Стало известно, в каких случаях перестают выплачивать пенсию

Доцент Дзгоева: пенсии перестают платить в случае смерти и отмены гражданства
01 августа 2024, 07:28
Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, что социальный фонд прекращает выплачивать пенсии, если человек умер или признан безвестно отсутствующим, при утрате права на получение пенсии и в других случаях. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, к таким случаям относится также утрата пенсионером права на назначенную пенсию, аннулирование вида на жительство пенсионеру, отказ от получения пенсии. Она добавила, что выплата может быть восстановлена, в случае устранения обстоятельств, которые послужили причиной прекращения.

«Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим; при подаче пенсионером заявления о восстановлении выплаты страховой пенсии после отказа от ее получения», — заключила специалист.



Ранее сообщалось, что с 1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. Размер повышения пенсии составит не более 400 рублей.

До этого экономист рассказала, что с 1 января 2025 года для некоторых российских граждан будет введена надбавка к пенсии. Речь идет о доплате в размере 1200 рублей пенсионерам в возрасте от 80 лет и инвалидам первой группы, имеющим право на сиделку.

В Подмосковье упростили оформление доплаты к пенсии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсии
#выплаты
#доплаты
Россияне стали брать в кредит рекордные суммы
Средний лимит по кредиткам в России достиг 109 тысяч рублей
01 августа 2024, 05:59

Фото: istockphoto.com/BernardaSv

В июне 2024 года средний лимит по кредитным картам в России достиг рекордного уровня в 109,2 тысячи рублей, что на 14,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные компании «Скоринг Бюро».
Это стало новым историческим максимумом, преодолев предыдущий рекорд в 104,4 тысячи рублей, зафиксированный в апреле 2024 года. Также было отмечено, что показатель впервые перевалил отметку в 100 тысяч рублей в июле 2023 года.

Генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин прокомментировал, что рост лимита по кредитным картам продолжится, и к концу 2024 года он может достигнуть диапазона 113-117 тысяч рублей. По его словам, это связано с изменением потребительского спроса и увеличением запрашиваемых лимитов.

За первые шесть месяцев 2024 года было выдано 13,1 миллиона кредитных карт, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем выдач вырос на 16%, составив 1,3 триллиона рублей. Совокупный портфель кредитных карт достиг 3,8 триллиона рублей, увеличившись на 39,4% по сравнению с июнем 2023 года.

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В России сообщают о сбоях в работе YouTube, большинство жалоб из Москвы
01 августа 2024, 04:18

Фото: iStock/Sorapop

В России сообщают о сбоях в работе американского видеохостинга YouTube, большинство жалоб поступают из Москвы. Об этом со ссылкой на профильные сервисы сообщает РИА Новости. Уточняется, что проблемы с функционированием начались примерно в час ночи.
По данным на 2:40, на Downradar зарегистрировали больше 200 сообщений о сбоях, чуть меньше половины из них поступили из Москвы. Вместе с тем после полуночи сервис «Сбой.рф» зафиксировал порядка 100 жалоб.

Ранее Роскомнадзор заявлял, что поводом для мер в отношении YouTube стали неуважение к России и россиянам, а также нарушения сервисом законодательства страны.
«…у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — прокомментировали в ведомстве.
До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что скорость загрузки YouTube на ПК могут уменьшить до 40%, а после — до 70%.

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Эксперты рассказали, как получать стабильную прибыль от сдачи квартиры в аренду
Эксперт Сергеев: сдача квартиры в аренду в необычном месте даст стабильный доход
01 августа 2024, 00:52

Фото: iStock/fizkes

Сдача квартиры в аренду обеспечит стабильный доход, если жилье располагается в необычной перспективной локации. Об этом со ссылкой на директора инфраструктурных и коммерческих проектов «Кронфорт» Сергея Сергеева сообщает «Петербург Эксперт».
Сергеев отметил, что покупка квартиры в качестве инвестиции имеет ряд преимуществ: невысокие риски, низкий порог входа для начинающих инвесторов и надежность. По его словам, недвижимость защищена от инфляции и при необходимости ее всегда можно продать, передать по наследству или просто жить в ней.

Для того, чтобы получать прибыль от сдачи квартиры на протяжении всего года, следует выбирать жилье в необычных локациях рядом с достопримечательностями, уникальными местами для отдыха, в исторических районах или кварталах с богатой инфраструктурой, добавил эксперт.

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Макринин день 1 августа: Что нужно сделать, чтобы избежать неприятностей
01 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / ValeryBoyarsky

Православные 1 августа вспоминают святую Макрину, которую воспитывали в духе христианства. По легендам, она обладала даром исцеления.

Кто такая святая Макрина


Макрина родилась в 324 году в Каппадокии в знатной христианской семье. Она была старшей сестрой великих каппадокийцев — святых Василия Великого и Григория Нисского. Григорий называл Макрину своей наставницей и духовной матерью.

С малых лет Макрина приучалась к церковным службам, молитвам, воспитывалась и обучалась грамоте по Священному писанию, псалмам Давида, ведению домашнего хозяйства.

В юности родители обручили ее с достойным молодым человеком, но он умер до свадьбы. После его гибели Макрина приняла решение отказаться от мирской жизни, несмотря на предложения замужества. Она осталась жить в родительском доме и заботилась о младших братьях и сестрах.

После смерти родителей Макрина и ее мать Емилия основали женский монастырь. Макрина руководила сестрами обители, пользовалась уважением окружающих. За строгость, воздержание и постнические подвиги она была удостоена дара чудотворения и пророчества.

На склоне лет Макрина тяжело заболела и незадолго до смерти ее посетил младший брат Григорий. Она скончалась в 380 году, ее похоронили в одной могиле с родителями. Григорий оставил жизнеописание Макрины, умолчав о творимых ею чудесах.

К святой Макрине в молитвах обращаются с просьбами о здоровье, мире и благополучии в доме, а также о счастливой супружеской жизни.

Макринин день на Руси: народные традиции и обряды


1 августа, на Мокрины, начинался листопад, замолкали птицы, исчезали оводы. Крестьяне шли в лес за грибами, убирали овес. Полевые работы заканчивались, все были заняты сбором урожая.

В этот день главной темой разговоров был дождь и его влияние на урожай. Середина июля и август – пора летних гроз, которые опасны для дозревающего и созревшего хлеба, а также для сохнущего сена.

Мокрина – день памяти Ильи-пророка, самого грозового дня. Имя святой покровительницы этого дня тоже «запрограммировало» сырость и осадки.

Фото: istockphoto / Wheatfield

Если лето было засушливым, то проводили обряд «мокрин», чтобы вызвать дождь. Главной фигурой дня становилась женщина, рожденная 1 августа — Мокрина. Она наряжалась в синий сарафан и красные бусы, а к ней приходили женщины с колосьями со своих полей. Эти колосья Мокрина собирала в сноп, который укутывала полотенцем.

Когда у дома собирались все женщины селения и местная знахарка, Мокрина с этим снопом шла к реке, где его топили. Если обряд подсмотрит мужчина, то, согласно поверью, наведёт беду на всю деревню.

Если же 1 августа лил дождь, то разряженная Мокрина целый день сидела дома, чтобы не накликать недород.

Что нужно делать в Макринин день


В Макринин день рекомендуется заняться уборкой: постирать, погладить, вымыть окна и почистить обувь. Не забудьте позаботиться о себе — сходите в баню, чтобы насладиться чистотой и попариться.

Наши предки считали эту дату благоприятной для сбора урожая грибов и ягод. Хозяйки в Макринин день убирались в доме и выбрасывали старые вещи. В полевых работах наступал перерыв, начинался сбор грибов и ягод. Это было время сбора урожая, дикоросов и приготовления заготовок на зиму.

Если в этот день к вам прибьётся рыжий кот, обязательно покормите его. Наши предки верили, что это животное — вестник счастья и удачи. А тот, кто прогонит кота, может изгнать из дома благополучие, достаток и гармонию в семейных отношениях. Если у вас нет возможности оставить кота себе, постарайтесь найти для него новый дом.

Фото: istockphoto / Nataliia Krikheli

Согласно приметам, 1 августа женщинам лучше оставаться в дождь дома и не выходить на улицу. Иначе, по поверьям, дожди зарядят надолго.

В первый день августа нужно внимательно наблюдать за погодой, ведь она подскажет, какой будет осень и урожай. Уже заметно, что лето идёт к закату, деревья начинают сбрасывать листья, птицы замолкают.

В Мокрины можно посмотреть, сколько желудей наросло на дубу. В старину считалось, что если их много, то год будет благополучным для семьи.

В преддверии Ильина дня принято ходить в баню и наводить порядок в доме. Не стоит оставлять жильё неприбранным и ходить грязными.

Что под запретом


В этот день не рекомендуется есть яблоки, так как это может привлечь мелкие неприятности. Также стоит избегать запуска оводов в дом, поскольку это может предвещать беду.

1 августа считается неблагоприятным днём для употребления алкоголя, так как это может привести к развитию пагубной привычки.

В этот день не рекомендуется забивать птицу и скот, так как это может принести болезнь близким и родственникам.

Также следует избегать квашения капусты, соления огурцов и приготовления кваса, поскольку это может привести к отравлению.

Фото: istockphoto / Oleksandr Todorov

1 августа не рекомендуется ходить на рыбалку, так как улова не будет, а русалки могут утащить на дно.

Кроме того, не стоит принимать в дар ношеные вещи или приносить что-то с улицы.

В этот день следует быть особенно аккуратным и избегать ношения грязной одежды. Святая Макрина, известная своей аккуратностью, может наказать за неопрятность.

В прошлом считалось плохой приметой поднимать с земли чужие деньги или вещи. Люди верили, что вместе с этими предметами могут перейти и проблемы их бывшего владельца.

Также в этот день не рекомендуется конфликтовать и ругаться. Напротив, стоит стремиться к примирению и гармонии. В День святой Макрины особенно важно сказать близким слова любви и заботы.

Приметы


Бабье лето будет продолжительным и тёплым, если в Макринин день будет ясно и тепло. Если будет много ягод, то зима будет суровой.

По народным приметам, дождь и солнечный день предвещают хороший урожай. Ветер и дождь 1 августа — к изменчивой погоде осенью.

Погода на Мокрину и в первый августовский день предсказывает урожай. Если в этот день будет дождь, то следующий год будет урожайным.

Тёплый солнечный день 1 августа — к долгому бабьему лету, а дождливый — к бедности и неурожаю.

Фото: istockphoto / ermate

Если увидите оводов, то это может привести к покойнику в семье. Если восход солнца не виден, то к обеду погода улучшится.

Если много паутины, то к тёплой осени. Если месяц в тумане, то к дождю.

Человек, рождённый в этот день, умеет вызывать дождь. Его талисманом является халцедон, символизирующий гармонию и являющийся мощным оберегом.

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Депутат Пахомов о жилье для аренды студентами: За этим будущее
31 июля 2024, 22:41

Фото: iStock/Vanit Janthra

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов прокомментировал заявление министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова о строительстве жилья для аренды студентами.
Он отметил, что реализация такого предложение – будущее.

«За этим — будущее, учитывая, что сейчас у нас такие непростые времена для покупки жилья, поэтому аренда выйдет на первый план. Механизмы, о которых министр говорил и сегодня в Госдуме, точно будут востребованы. Вопрос в том, что пока экономика «несильно летает», как говорится среди экономистов, и инвесторы прибыли пока в этом не видят», — отметил в беседе с Pravda.Ru Пахомов.

А вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев раскрыл причины подорожания земельных участков. К ним он отнёс инфраструктуру, льготную ипотеку, регионы и рождаемость.

«От инфляции никуда не денешься. Она давит на цены, которые растут из-за её же роста», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Ранее сообщалось, что средняя цена на аренду однокомнатных квартир в июне в отношении к маю больше всего выросла в Перми. Так, ставка выросла на 16,9%. На втором и третьем местах в этом рейтинге – Нижний Новгород и Санкт-Петербург, где ставка на аренду увеличилась на 10,7 и 7,1% соответственно.

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#квартиры
#аренда
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#регионы
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Автоэксперт Шапарин раскрыл, когда АвтоВАЗ повысит цены на Lada
Автоэксперт Шапарин предрёк рост цен после индексации утильсбора
31 июля 2024, 19:59

Фото: iStock/helena babanova

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин предположил, что АвтоВАЗ снова повысит цены на Lada после индексации ставок утилизационного сбора.
«Если конкурентов на твоем рынке больше нет, то ты можешь делать с ним, что хочешь. «АвтоВАЗ» продавливает повышение «утиля» просто для того, чтобы без рисков повысить цены самому. <…> «АвтоВАЗ», безусловно, повысит цены, мы увидим рост сразу же. Причем они хитрые, они будут все дозировать — повышать цены постепенно», — пояснил в беседе с Газета.ру Шапарин.

Он напомнил, что стоимость автомобилей этой марки уже сопоставима с китайскими авто.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто заявлял, что в России ожидается рост продаж автомобилей.

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#автоваз
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Гендиректор Adidas извинился за рекламу кроссовок с участием модели Беллы Хадид
31 июля 2024, 19:17

Фото: iStock/Pere_Rubi

Генеральный директор Adidas AG Бьорн Гульден извинился за рекламу кроссовок в ретро-стиле с участием американской супермодели с палестинскими корнями Беллы Хадид. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что сотрудничество спортивного бренда с американо-палестинской моделью, а также выпущенный рекламный ролик с её участием, вызвали волну недовольства в обществе.

Гульден признал ошибку и пообещал пересмотреть сотрудничество с Хадид. Он подчеркнул, что после этого инцидента Adidas намерена «двигаться дальше».

Модель также извинилась за выпущенную рекламу в своих соцсетях, подчеркнув, что не знала о связи рекламируемой обуви с терактом на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

Напомним, что данная серия кроссовок впервые была выпущена Adidas к Олимпийским играм в Мюнхене, в ходе которых произошёл теракт: 11 израильских спортсменов были убиты палестинскими террористами.

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В Госдуму внесли проект о включении в пенсионный стаж периода работы на Украине
31 июля 2024, 19:16

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении с пенсионных стаж граждан страны периода работы на Украине. Соответствующий документ представлен в электронной базе Думы.
Отмечается, что речь идёт о работе на Украине с 1991 года до 24 февраля 2022 года, то есть, до начала СВО.

Целью законопроекта стало совершенствование правового регулирования отношений, которые связаны с обеспечением пенсионных прав россиян со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтверждённого постоянного проживания на территориях новых регионов России в эти годы.

Отмечается, что при принятии законопроекта, в страховом стаже будут учитываться периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях Донецкой и Луганской республик с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей с 2 февраля по 29 сентября 2022 года.

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#пенсия
#работа
#украина
#россия
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В Москве спасли крошку нутрию, сломавшую пальцы при игре с зеркалом
Московские ветеринары спасли нутрию, сломавшую пальцы во время игры с зеркалом
31 июля 2024, 19:15

Фото: iStock/Andreas Goettlinger

Столичные ветеринары смогли вылечить домашнюю нутрию, которая пострадала во время игры с зеркалом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что одиннадцатимесячный щенок нутрии по имени Паскаль пытался посмотреться в зеркало, однако случайно опрокинул его на себя и «сломал пальчики». Домашнюю нутрию доставили в отделение помощи одной из частных ветеринарных клиник.

Специалистам потребовалось более часа, чтобы собрать поломанные кости нутрии и закрепить на специальные импланты. Отмечается, что операция прошла успешно. В настоящее время нутрия проходит реабилитацию.

Ранее сообщалось, что подмосковные ветеринары спасли дикую пустельгу с перебитым крылом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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