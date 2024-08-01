Стало известно, в каких случаях перестают выплачивать пенсию

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Доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева рассказала, что социальный фонд прекращает выплачивать пенсии, если человек умер или признан безвестно отсутствующим, при утрате права на получение пенсии и в других случаях. Об этом информирует РИА Новости.
По ее словам, к таким случаям относится также утрата пенсионером права на назначенную пенсию, аннулирование вида на жительство пенсионеру, отказ от получения пенсии. Она добавила, что выплата может быть восстановлена, в случае устранения обстоятельств, которые послужили причиной прекращения.
Ранее сообщалось, что с 1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. Размер повышения пенсии составит не более 400 рублей.
До этого экономист рассказала, что с 1 января 2025 года для некоторых российских граждан будет введена надбавка к пенсии. Речь идет о доплате в размере 1200 рублей пенсионерам в возрасте от 80 лет и инвалидам первой группы, имеющим право на сиделку.
В Подмосковье упростили оформление доплаты к пенсии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Например, в случае отмены решения суда об объявлении пенсионера умершим; при подаче пенсионером заявления о восстановлении выплаты страховой пенсии после отказа от ее получения», — заключила специалист.
Ранее сообщалось, что с 1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента. Размер повышения пенсии составит не более 400 рублей.
До этого экономист рассказала, что с 1 января 2025 года для некоторых российских граждан будет введена надбавка к пенсии. Речь идет о доплате в размере 1200 рублей пенсионерам в возрасте от 80 лет и инвалидам первой группы, имеющим право на сиделку.
В Подмосковье упростили оформление доплаты к пенсии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова