Уровень безработицы в России в марте обновил исторический минимум

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В марте 2024 года уровень безработицы в России достиг исторического минимума, составив 2,7%, по данным Росстата.
Это означает, что 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше были классифицированы как безработные, согласно методологии Международной организации труда. Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в феврале 2024 года, когда уровень безработицы составил 2,8%.
Общее число безработных в стране снизилось с 2,109 миллиона человек в феврале до 2,026 миллиона человек в марте. По данным Роструда, к концу марта 2024 года органы службы занятости населения вели учет 0,5 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 0,4 миллиона человек имели статус безработного, включая 0,3 миллиона человек, получающих пособие по безработице.
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