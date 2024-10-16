Раскрыты катастрофические последствия для Европы в случае отказа от газа РФ

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Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что в случае отказа Европы от российского газа цены на ресурс в европейском регионе взлетят в разы.
«Европа может обойтись без нашего газа, но здесь вопрос в цене. У них будет рост внутренних цен. Сейчас время для Европы тоже не самое лучшее, так как им нужно решать миграционные проблемы. Кроме того, она повесила на себя бремя так называемой помощи Украине», — отметил в беседе с NEWS.ru Беляев.
При этом. По его мнению, стоимость топлива не снизится даже в случае, если Европа найдёт себе других поставщиков.
Ранее Михаил Беляев отметил, что отказ Европы от российского газа не будет критичным для России, поскольку у нас есть и другие покупатели.
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