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Восстановление подорванных газопроводов «Северные потоки» возможно и оправданно, поскольку без российского газа промышленность Германии сильно страдает. Об этом депутат Бундестага Штеффен Котре сообщил РИА Новости на полях Российской энергетической недели.
Он отметил, что сейчас активно ведутся разговоры о судьбе газопроводов. Из них следует, что они могут быть восстановлены, при этом с незначительной тратой финансов, как это было бы в случае строительства новых.
Восстановление инфраструктуры, по словам Котре, вполне оправданно и точно того стоит, поскольку промышленность Германии и всей Европы сильно страдает без российского газа.
Депутат подчеркнул, что Евросоюз переживает беспрецедентную деиндустриализацию, в первую очередь, из-за цен на газ, которые выросли на бирже примерно в три раза. В настоящее время дешёвое сырьё Германия может получить исключительно из России.
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Восстановление инфраструктуры, по словам Котре, вполне оправданно и точно того стоит, поскольку промышленность Германии и всей Европы сильно страдает без российского газа.
Депутат подчеркнул, что Евросоюз переживает беспрецедентную деиндустриализацию, в первую очередь, из-за цен на газ, которые выросли на бирже примерно в три раза. В настоящее время дешёвое сырьё Германия может получить исключительно из России.
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Анастасия Чинкова