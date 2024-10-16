Экономист Беляев объяснил некритичность для РФ отказа Европы от российского газа

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Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что отказ Европы от российского газа не будет критичным для России, поскольку у нас есть и другие покупатели.
«Европа для нас не является главным покупателем газа. Мы концентрируемся на Востоке и Глобальном Юге с поставками нашего газа и в том числе энергоносителей. Хоть Европа и привычный для нас партнёр, и она достаточно много у России потребляла сырья, нефти и газа, но переориентация уже началась», — пояснил в беседе с NEWS.ru Беляев.Кроме этого, он выразил уверенность в том, что полностью отказаться от ресурсов России Европа всё равно не сможет, а подобные заявления являются лишь политическим высказыванием.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что колебания цен на газ в Европе достигали 15% в течение суток после отказа от поставок из России.
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Мелисса Тимофеева