Миллер: колебания цен на газ в Европе достигали 15% после отказа от поставок РФ

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Колебания цен на газ в Европе достигали 15% в течение суток после отказа от поставок из России, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме. По его словам, теперь спекулятивный капитал в этом регионе привел к росту волатильности цен.
«Произошел отказ от долгосрочных контрактов по предсказуемым ценам. С другой стороны, появился новый большой серьезный игрок, имя этому игроку - спекулятивный капитал. Появились новые правила игры, новые торговые алгоритмы», — пояснил он.Миллер также отметил, что европейские инвестфонды удерживают в «длинных» позициях порядка 25 млрд кубометров газа, что соразмерно одной четверти всех запасов в подземных хранилищах Евросоюза.
Он также добавил, что теперь среднегодовая цена на газ в Европе вдвое выше, чем было в 2016-2020 годах, а августе-сентябре этого года цены и вовсе выросли сразу на четверть.
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