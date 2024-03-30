Стало известно об угрозах от вступившей в НАТО Финляндии для России

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США, создав разветвленную сеть авиабаз в Финляндии, с помощью истребителей F-35 угрожают Ленинградскому военному округу, объектам Ленинградской военно-морской базы и Северному флоту в Мурманске, заявил военный эксперт, руководитель программ Академии политических наук Александр Степанов, передает ТАСС.
«В марте 2024 года F-35 получили сертификат в качестве официального носителя тактического ядерного оружия – термоядерных бомб B61 12-го поколения», – добавил эксперт.
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Александр Климов