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Стало известно об угрозах от вступившей в НАТО Финляндии для России

Степанов: США использует вступившую в НАТО Финляндию для угроз России
30 марта 2024, 05:47
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

США, создав разветвленную сеть авиабаз в Финляндии, с помощью истребителей F-35 угрожают Ленинградскому военному округу, объектам Ленинградской военно-морской базы и Северному флоту в Мурманске, заявил военный эксперт, руководитель программ Академии политических наук Александр Степанов, передает ТАСС.
«В марте 2024 года F-35 получили сертификат в качестве официального носителя тактического ядерного оружия – термоядерных бомб B61 12-го поколения», – добавил эксперт.

Ранее в США обнаружили многомиллионный перерасход при финансировали Украины.


До этого Вашингтон заявил о передаче истребителей и бомб Израилю и поддержке формирования нового кабинета министров в Палестине.

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В США обнаружили многомиллионный перерасход при финансировании Украины
Пентагон: Перерасход при выделении помощи Украине составил $400 млн
30 марта 2024, 05:32

Фото: iStock/alfexe

Военно-морские силы США трижды перерасходовали средства при оказании военной помощи Украине, говорится в докладе генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.
Отмечается, что общая сумма составляет около 400 миллионов долларов США. В частности, в 2022 году перерасход составил 398,9 миллиона долларов. В Пентагоне заявили, что ВМС США должны принять меры, чтобы избежать перерасхода средств в будущем.

Ранее, в апреле, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал, что без колебаний предоставит Киеву помощь на десятки миллиардов долларов.

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#сша
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#помощь
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В России заявили об опасности жалоб Украины на дефицит солдат и оружия
Дандыкин: Жалобы Киева на дефицит солдат и оружия – информационная кампания
30 марта 2024, 05:09

Фото: iStock/Arkadiusz Warguła

Жалобы Украины и ее союзников на нехватку войск и вооружений могут быть информационной кампанией, призванной подтолкнуть Россию к необдуманным действиям на линии фронта, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью газете «Известия».
«Обвала фронта мы не видим, снаряды у ВСУ остаются, беспилотников очень много. Если враг начинает жаловаться, то надо действовать особенно осторожно. Важно не просто получить преимущество по каким-то параметрам, а перехитрить, передумать противника, нанести удар там, где он не будет ожидать», – поделился рассуждениями эксперт.

Накануне, 29 марта, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о шестикратном превосходстве российских войск в артиллерии.

Ранее в марте президент Украины Владимир Зеленский назвал нехватку боеприпасов в украинской армии позором для Европы и призвал союзников увеличить военную помощь стране.

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«Украина готова к переговорам»: Зеленский заявил об отказе от выхода на границы 1991 года
30 марта 2024, 03:53

Фото: iStock/3dmitry

Украина готова начать мирные переговоры с Россией, отказываясь от выхода на границы 1991 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, запись которого доступна на YouTube.
Украинский лидер допустил, что президент России Владимир Путин готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут выйти на границу в 2022 году. В то же время он подчеркнул, что такой исход потребует не только военных мер Киева, но и полной блокады России «с остальным миром».

«Победить – это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», – заявил Зеленский.

Ранее бывший майор ВСУ Игорь Лапин заявил, что потомки нынешних украинских солдат должны дойти до границ Украины 1991 года. Лапин также обратил внимание на нехватку солдат, готовых достичь такой цели.

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«Едва не обернулись скандалом»: Польские СМИ – о переговорах Польши и Украины о зерне
WP: Польский чиновник «взбесил» украинского коллегу
30 марта 2024, 03:41

Фото: iStock/Ruma Aktar

Переговоры заместителя главы Министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака и заместителя министра экономики Украины Тараса Качку едва не закончились скандалом, сообщает портал Wirtualna Polska, ссылаясь на собственные источники.
Переговоры были посвящены сельскому хозяйству. Ожидалось, что будут достигнуты конкретные договоренности об импорте зерна из Украины и транспортировке сельскохозяйственной продукции через Польшу. Однако в результате переговоров между официальными лицами ничего не было достигнуто.

Более того, атмосфера на переговорах испортилась после того, как Колодзейчак заявил, что не хочет, чтобы украинская сторона использовала тему войны на переговорах.

«Все напряглись, Тарас Качка даже побагровел», – рассказал о реакции представителя Киева собеседник издания.

В беседе с порталом Колодзейчак признал, что инцидент имел место.

«Один из представителей Украины стал использовать тему войны, фронта, трудной ситуации. Я ответил, что мы знаем, какова ситуация , но экономические переговоры не имеют к этому отношения», – подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил отступление ВСУ в случае отсутствия помощи со стороны США.

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В США заявили о решении передать Израилю истребители и бомбы
WP: США одобрили поставки Израилю истребителей и бомб на миллиарды долларов
30 марта 2024, 03:31

Фото: iStock/Ali Çobanoğlu

Соединенные Штаты предоставят Израилю истребители и бомбы, несмотря на разногласия между двумя сторонами по поводу операции «Рафах», сообщает газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в Пентагоне и Госдепартаменте.
Сообщается, что военная помощь включает в себя 2000 бомб MK-84, 500 бомб MK-82 и 25 истребителей F-35A. По данным издания, сумма помощи исчисляется миллиардами долларов.

Ранее США заявили о поддержке формирования нового правительства Палестины.

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Шольц раскрыл причины помощи Украине
Шольц: Германия помогает Украине ради собственной безопасности
30 марта 2024, 03:04

Фото: сайт Кремля

Германия помогает Украине ради собственной безопасности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в видеообращении к нации по случаю Пасхи, передает информационное агентство ТАСС.
«Мы все стремимся к более спокойному миру», – высказался он.

Отметив, что без справедливости не может быть мира, канцлер Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину в ее «борьбе за справедливый мир» столько, сколько потребуется.

«Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности», – заявил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал возможность мирных переговоров по Украине. Он заявил, что в настоящее время различные государства обсуждают формат, который «может привести к мирному процессу», но мир всегда возможен.

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#поддержка
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США одобрили формирование нового правительства Палестины
Госдеп: США одобрили формирование нового кабинета министров Палестины
30 марта 2024, 02:55

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Соединенные Штаты поддерживают создание нового палестинского правительства. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Мэтью Миллера, опубликованном на сайте X.
Американский чиновник отметил, что Вашингтон надеется на сотрудничество с новым палестинским кабинетом «в целях содействия миру, безопасности и процветанию». Миллер добавил, что Соединенные Штаты ожидают от нового правительства «заслуживающих доверия реформ».

В четверг, 28 марта, было объявлено, что президент Палестины Махмуд Аббас утвердил новое правительство во главе с Мухаммедом Мустафой. Новое правительство вступит в должность в воскресенье 31 марта.

Ранее сообщалось, что Вашингтон разрабатывает план по созданию независимого государства Палестина.

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Папа Римский второй год подряд пропустил Крестный ход

США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина
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#сша
#правительство
#белый дом
#заявление
#поддержка
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Папа Римский второй год подряд пропустил Крестный ход
Папа Римский Франциск не посетил Крестный ход второй год кряду
30 марта 2024, 02:24

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск снова пропустил Крестный ход в Страстную пятницу. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об отсутствии Папы было объявлено за минуту до начала службы.
Папа Франциск не смог присутствовать на церемонии, как было объявлено ранее, в 2023 году из-за вирусного бронхита. По сообщению папской пресс-службы, Папа будет наблюдать за процессией из своей резиденции в Ватикане «по состоянию здоровья».

Ранее Папа Франциск выразил соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Франциск рассказал о трагедии после мессы Вербного воскресенья.

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Киев предупредили о последствиях подтверждения его причастности к теракту в РФ
В Крыму призвали привлечь Украину к ответственности при причастности к теракту
30 марта 2024, 02:20

Фото: iStock/Michał Chodyra

Если подтвердится причастность Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», ее следует признать террористическим государством. Такое предложение озвучил глава Крымской этнической миссии Заур Смирнов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что преступления Киева в этой трагедии в ходе расследования прослеживаются все четче.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя международную реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле», заявил, что Запад всеми силами стремится убелить мировую общественность в непричастности Киева к трагедии.

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#теракт
#крокус сити холл
#терроризм
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