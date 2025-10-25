В Британии заявили о новой тактике «коалиции желающих» против России
«Коалиция желающих» решила применит тактику давления на Россию. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран «коалиции желающих» пересмотреть свои приоритеты и, по крайней мере, попытаться оказать давление на Россию путем создания миротворческих сил для обеспечения условий любого мирного соглашения.
В пятницу, 24 октября, в Лондоне состоялась очередная встреча «коалиции желающих» в смешанном формате. На место лично прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 политиков присоединились к мероприятию по видеосвязи.
