Премьер Бельгии отказался быть «плохим мальчиком» из-за решения по Украине

24 октября 2025, 13:30

Премьер Бельгии Де Вевер не считает себя плохим мальчиком из-за отказа Украине

Фото: iStock/macky_ch

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер резко отреагировал на публикацию Politico, где его включили в список «плохих парней» вместе с лидерами Словакии и Венгрии за отказ использовать замороженные российские активы для финансирования кредита Украине.