Премьер Бельгии отказался быть «плохим мальчиком» из-за решения по Украине
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер резко отреагировал на публикацию Politico, где его включили в список «плохих парней» вместе с лидерами Словакии и Венгрии за отказ использовать замороженные российские активы для финансирования кредита Украине.
На пресс-конференции де Вевер подчеркнул, что считает такое определение несправедливым. Он добавил, что Бельгия действует максимально корректно в вопросе замороженных активов.
Ранее премьер отметил, что у ЕС нет чёткого ответа на законность конфискации российских средств и подчеркнул, что любое использование активов должно сопровождаться гарантией компенсации России, если та восстановит свои права собственности.
23 октября Politico сообщило, что позиция Бельгии «сорвала сделку» по использованию российских активов и «поставила в тупик» западных чиновников, работавших над планом месяцами.
Читайте также: