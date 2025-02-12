Стало известно, на сколько в России подорожают поездки на такси

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Цены на поездки в такси по России поднимутся на 7–19%. Данным прогнозом поделился кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, передает «Газета.Ru».
По его словам, цена будет варьироваться в зависимости от соотношения спроса и предложения в конкретном российском регионе. Также на изменение стоимости будут влиять погодные условия. Эксперт подчеркнул, что цены на такси вырастут еще сильнее, если в стране подорожают запчасти и сами машины.
В свою очередь главный аналитик Neomarkets Олег Калманович сообщил, что россиянам рекомендуется чаще пользоваться общественным транспортом и больше передвигаться на ногах.
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