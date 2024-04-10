Раскрыто нежелание Microsoft прекращать деятельность в России

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Американская компания Microsoft не намерена ликвидировать свои юридические лица в России, о чем свидетельствует ее финансовый отчет за 2023 год, передает информационное агентство ТАСС.
Об этом говорится в документах трех из четырех местных юридических лиц Microsoft. Эксперты отмечают, что аналогичное решение было принято по итогам 2022 года после приостановки продаж новых продуктов. Microsoft также решила заблокировать свои существующие – облачные – решения в Российской Федерации.
Журналисты отметили, что Microsoft не планирует ликвидировать как минимум свои основные юридические лица «Майкрософт рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пеймент рус». Из этого они сделали вывод, что Microsoft не намерена официально прекращать свою деятельность в России.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обвинил американскую компанию Microsoft в поддержке Киева и действиях в ущерб Российской Федерации. Замминистра отметил, что компания «порочит свое имя не только антироссийской риторикой, но и конкретными действиями, которые вредят нашей стране».
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Журналисты отметили, что Microsoft не планирует ликвидировать как минимум свои основные юридические лица «Майкрософт рус», «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пеймент рус». Из этого они сделали вывод, что Microsoft не намерена официально прекращать свою деятельность в России.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обвинил американскую компанию Microsoft в поддержке Киева и действиях в ущерб Российской Федерации. Замминистра отметил, что компания «порочит свое имя не только антироссийской риторикой, но и конкретными действиями, которые вредят нашей стране».
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Александр Климов