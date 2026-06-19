Раскрыто влияние снижения ключевой ставки на автокредиты

19 июня 2026, 17:43

Финансист Марголин: средняя ставка по автокредиту преодолела отметку в 10%

Фото: iStock/Jinda Noipho

Очередное снижение ключевой ставки показывает, что регулятор учитывает умеренный темп инфляции, которая остается на уровне 5–6%. Об этом рассказал руководитель продаж платформы «еКредит» (входит в «Авто.ру») Никита Марголин.





Напомним, 19 июня совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,5% до 14,25% годовых. По словам эксперта, рынок автокредитования начал оживляться из-за регулярного снижения «ключа».





«Благодаря смягчению кредитной политики и действию программ льготного автокредитования, средняя ставка по автокредиту на новые автомобили преодолела психологически важную отметку в 10%. Это делает покупку более привлекательной и оживляет продажи», — объяснил Марголин в разговоре с «Известиями».