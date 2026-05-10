Финансист назвала простую формулу для управления личным бюджетом
Распределить доходы и расходы бюджета, чтобы навести порядок в финансах и откладывать деньги без жестких ограничений поможет простая формула. Об этом сообщила агентству «Прайм» экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
Финансовое правило 50/30/20 рекомендует распределять доход после уплаты налогов на три категории: 50% на обязательные расходы (жильё, коммунальные услуги, продукты питания, транспорт, медикаменты); 30% на желания (рестораны, хобби, путешествия, покупки); 20% на сбережения и инвестиции.
Эксперт отметила, что в крупных городах аренда жилья может составлять более 50% дохода, а для быстрого накопления 20% может оказаться недостаточно. Гогаладзе рекомендует новичкам начать с этого правила, постепенно увеличивая долю сбережений. В качестве альтернативы можно сразу откладывать фиксированный процент от зарплаты или использовать более детализированную схему распределения доходов, например, 60/10/10/10/10.
