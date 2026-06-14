Финансист объяснила, что понадобится с 1 июля для получения кредита
С 1 июля 2026 года банки начнут применять дисконт к доходам, которые заемщик не сможет подтвердить документально. Об этом сообщила агентству ПРАЙМ доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
По её словам, начиная с этой даты, банк будет учитывать только 90% от суммы, заявленной самим клиентом. Белянчикова подчеркнула, что уже сейчас в расчётах учитываются только поступления с чёткими источниками, такие как зарплата, пенсия, социальные выплаты или арендная плата. Переводы от родственников, возврат долгов или разовые продажи больше не будут влиять на увеличение кредитного лимита.
Также с 1 июля 2026 года неподтверждённый доход не должен превышать среднедушевой доход в регионе, согласно данным Росстата. Полный отказ от упрощённого подхода, при котором учитывалась неподтверждённая прибыль, произойдёт через год, с 1 июля 2027 года. В связи с этим эксперт рекомендовала заёмщикам заранее подумать о том, как документально подтвердить свой доход.
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