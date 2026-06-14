Финансист объяснила, что понадобится с 1 июля для получения кредита

14 июня 2026, 12:28

Финансист Белянчикова: с 1 июля изменятся правила выдачи кредитов

Фото: iStock/alexialex

С 1 июля 2026 года банки начнут применять дисконт к доходам, которые заемщик не сможет подтвердить документально. Об этом сообщила агентству ПРАЙМ доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.