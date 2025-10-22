Ray-Ban потерял эксклюзивные права на торговый знак в России
Итальянский бренд солнцезащитных очков Ray-Ban потерял эксклюзивные права на торговый знак в России. Об этом сообщает «Постньюс».
Шестимесячный срок действия прав на товарный знак компании Ray-Ban истёк, и теперь её название и символика доступны для других организаций. Адвокат и директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин предупреждает, что после этого на рынке могут появиться подделки и фирмы, использующие похожие названия.
В мае этого года Ray-Ban подала новую заявку на регистрацию, но она не была одобрена из-за судебных разбирательств с сетью оптик «Айкрафт», которая требует досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков Ray-Ban в России.
