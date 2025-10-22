Россиянам рассказали, сколько стоит подготовить автомобиль к холодам в 2025 году
«Мегамаркет» назвал средние траты на зимние шины и подготовку авто
Аналитики «Мегамаркета» оценили средние затраты на подготовку автомобиля к зиме в 2025 году.
«RT» ознакомился с результатами исследования, согласно которым средний чек на зимнюю резину вырос на 24% и достиг 35 527 рублей. Российские шины подорожали сильнее всего — на 32%, импортные — на 22%, китайские — на 1%.
Эксперты связывают рост с неурожаем каучука и проблемами в производстве синтетики. Доля покупателей, приобретающих шины с другими сезонными товарами, выросла с 10% до 15%.
«Самый эффективный способ подготовить автомобиль к зиме — совместить сезонную «переобувку» с полным ТО. Замена шин, жидкостей и фильтров в один визит сэкономит ваши время и деньги», — рассказал категорийный менеджер направления авто- и мототоваров Дмитрий Васильев.Пик спроса на зимнюю резину ожидается в августе-сентябре, а наибольший ажиотаж — в начале октября.