Разработанный в Подмосковье уникальный бинт используют в зоне СВО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Разработка подмосковной компании в области медицины нашла широкое применение в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Один из поставщиков медицинских материалов в зону СВО – компания «Гербарион» из городского округа Богородский. Она направляет на передовую и в госпитали эластичные бинты собственного производства.
В 2021 году за эту разработку «Гербарион» получил премию губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических результатов. Сегодня этот продукт широко используется в российских лечебных учреждениях.
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«Предприятие выпускает уникальный продукт – фиксирующий эластичный бинт. Этот перевязочный материал значительно превосходит по практическим свойствам марлевые бинты. Края повязки не рассыпаются, а высокая плотность полотна обеспечивает хорошее прилегание», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская