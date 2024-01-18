В Подмосковье увеличат объём выпуска интерактивного оборудования для музеев

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Научно-производственная компания увеличит объём выпуска интерактивного оборудования для музеев. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый производственно-складской комплекс от компании «ЭКСПОНИ» появится в городском округе Солнечногорск.
Стоит отметить, что работа комплекса будет запущена уже в 2025 году.
Кроме этого, данная компания уже более 20 лет конструирует и производит интерактивные экспонаты и проводит на производстве экскурсии для школьников.
Читайте также:
Отечественный производитель создал новую технологию для изготовления косметики
Свыше 14 млрд рублей инвестируют в проекты на территории ОЭЗ «Дубна»
В Щёлкове ввели в эксплуатацию шоу-рум станков для производства напольных покрытий
«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 50 млн рублей. Компания планирует запустить производство интерактивных экспонатов, оснащенных средствами дополненной реальности и элементами робототехники. На предприятии будет создано порядка 20 новых рабочих мест для инженеров-конструкторов, операторов станков ЧПУ, станочников широкого профиля», — отметила зампредсед правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме этого, данная компания уже более 20 лет конструирует и производит интерактивные экспонаты и проводит на производстве экскурсии для школьников.
Читайте также:
Отечественный производитель создал новую технологию для изготовления косметики
Свыше 14 млрд рублей инвестируют в проекты на территории ОЭЗ «Дубна»
В Щёлкове ввели в эксплуатацию шоу-рум станков для производства напольных покрытий
Мира Полтева