Разработчик отечественного аналога MS Office закончил 2023 год с убытком

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Разработчик отечественного аналога Microsoft Office «Новые облачные технологии» понес убытки в 2023 году. Выручка компании упала на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила 1,9 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на финансовую отчетность организации.
«По итогам 2023 года выручка «Новых облачных технологий» снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 миллиарда рублей. ... Она получила чистый убыток 5,2 миллиарда рублей вместо прибыли 386,5 миллиона рублей годом ранее», — говорится в отчетности компании.
По данным издания, несколько лет НОТ была убыточной, но в 2022 году смогла получить чистую прибыль. Сама компания объясняет динамику снижением темпов импортозамещения, недостаточностью или отсутствием финансирования, а также возможностью приобретать лицензии у зарубежных производителей, в частности у Microsoft.
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Алёна Самарева