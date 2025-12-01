Разрыв в зарплатах россиян сократился до минимума за 25 лет
Согласно Росстату, разрыв между самыми высокими и низкими зарплатами в России составил 12,7 раза — минимальный показатель с 2000 года. Эксперты связывают сокращение разрыва с ростом низких доходов населения.
Ранее разрыв превышал 30 раз, отмечает газета «Известия». Сейчас ситуация приближается к показателям большинства европейских стран, где зарплатные различия традиционно ниже.
Аналитики подчеркивают, что снижение разрыва связано прежде всего с ростом зарплат у низкооплачиваемых работников, тогда как доходы топ-менеджеров росли умеренно. Такой баланс делает социальную структуру более устойчивой.
Для сравнения, в соседних странах ситуация заметно отличается. В Казахстане разница между высокими и низкими зарплатами составляет шесть раз, а в Белоруссии — 6,1 раза, отмечает издание.
