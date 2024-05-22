РБК: продаже «Росспиртпрома» помешал технологический сбой

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась удовлетворить жалобу о нарушении процедуры торгов по продаже АО «Росспиртпром», принадлежащего государству. Об этом пишет РБК.
Победитель торгов, которым выступила компания ООО «Бизнес-Альянс», оспорил в ФАС эти торги, поскольку изначально он готов был купить актив за шесть миллиардов рублей, но из-за технологического сбоя вынужден заплатить за него более восьми миллиардов рублей.
Жалобу о нарушении процедуры торгов компания направила 19 апреля текущего года, в день их проведения.
Также компания предоставила ФАС видеозапись хода торгов, однако в ведомстве посчитали, что она сделана со стороны, на достаточном удалении от экрана компьютера, в результате чего нельзя подтвердить утверждения компании.
При этом из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что «Росспиртпром» до сих пор принадлежит Росимуществу.
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Жалобу о нарушении процедуры торгов компания направила 19 апреля текущего года, в день их проведения.
Также компания предоставила ФАС видеозапись хода торгов, однако в ведомстве посчитали, что она сделана со стороны, на достаточном удалении от экрана компьютера, в результате чего нельзя подтвердить утверждения компании.
При этом из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что «Росспиртпром» до сих пор принадлежит Росимуществу.
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Анастасия Чинкова