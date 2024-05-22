Радио1
Главная / Новости / Экономика/ РБК: продаже «Росспиртпрома» помешал технологический сбой

РБК: продаже «Росспиртпрома» помешал технологический сбой

22 мая 2024, 09:56
Фото: iStock/Sashkinw

Фото: iStock/Sashkinw

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась удовлетворить жалобу о нарушении процедуры торгов по продаже АО «Росспиртпром», принадлежащего государству. Об этом пишет РБК.
Победитель торгов, которым выступила компания ООО «Бизнес-Альянс», оспорил в ФАС эти торги, поскольку изначально он готов был купить актив за шесть миллиардов рублей, но из-за технологического сбоя вынужден заплатить за него более восьми миллиардов рублей.

Жалобу о нарушении процедуры торгов компания направила 19 апреля текущего года, в день их проведения.



Также компания предоставила ФАС видеозапись хода торгов, однако в ведомстве посчитали, что она сделана со стороны, на достаточном удалении от экрана компьютера, в результате чего нельзя подтвердить утверждения компании.

При этом из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что «Росспиртпром» до сих пор принадлежит Росимуществу.

Читайте также:

Лакокрасочный завод построят в Богородском на земле за рубль к 2027 году

Подмосковные предприятия стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод
#продажа
#торги
#сбой
#россия
#компании
#бизнес
В России грядет повышение налогов
РБК: повышение НДФЛ затронет около 10% россиян
22 мая 2024, 10:25

Фото: iStock/blinow61

Предстоящие изменения в шкале налога на доходы физических лиц будут нацелены на наиболее обеспеченные слои населения. Об этом пишет РБК.
В прошлом году среднедушевые доходы выше 100 000 рублей в месяц были зафиксированы у 11,2 процента россиян. Именно они ощутят на себе повышение налоговых ставок.

К беднейшей группе, которая имеет доход 7000 рублей и ниже, относится 1 процент населения. Отмечается, что средний доход по стране в 2023 году составил 53,1 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения. Суть введения такой шкалы состоит в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от дохода гражданина: чем выше заработок, тем выше НДФЛ.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, граждане страны должны осознавать то, что все деньги будут направлены на социальное развитие страны и решение важнейших общественных проблем.

Читайте также:

Фридман требует от Люксембурга компенсацию за замороженные активы

РБК: продаже «Росспиртпрома» помешал технологический сбой

Цены на кухни в России выросли на 10% за год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лакокрасочный завод построят в Богородском на земле за рубль к 2027 году
21 мая 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Богородском городском округе появится завод лакокрасочных изделий для полиграфии и мебельной промышленность. Его построит производитель лакокрасочных материалов для этих отраслей «ХАЙ-ТЕК КОАТИНГС». Компания получила участок по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций в строительство оценивается в 250 млн рублей. На предприятии создадут 25 рабочих мест. Запуск проекта намечен на 2027 год. На заводе планируют выпускать краски на основе органических растворителей для флексопечати, водно-дисперсионные краски для декоративной бумаги и акриловые смолы», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что основные покупатели этой продукции – производители гибкой упаковки, мебели и декоративной цветной бумаги.
«Производство появится на участке площадью 2,3 га, который компании предоставили по льготной цене. Такие лакокрасочные материалы в основном производятся за границей. Благодаря господдержке задача по обеспечению российских предприятий качественной краской будет выполнена», – подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Импортозамещающие предприятия Московской области могут воспользоваться поддержкой региона. По программе «Земля за 1 рубль» бизнес может арендовать земельные участки по ставке 1 рубль в год. Эти условия действуют три года. В случае успешного запуска предприятия инвестор может выкупить участок под заводом всего за 15% от кадастровой стоимости.

Подобрать участок для размещения бизнеса можно на Инвестиционной карте Московской области. Там же можно подать заявку на участие в программе.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ

Подмосковные предприятия стали участниками нацпроекта «Производительность труда»

Майские заморозки не навредили урожаю подмосковной клубники
#мининвест мо
#минимущества
#екатерина зиновьева
#наталья адигамова
#завод
#строительство
#богородский городской округ
#экономика
#импортозамещение
#нацпроекты
#инвестиции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цены на кухни в России выросли на 10% за год
21 мая 2024, 19:40

Фото: iStock/brizmaker

Согласно статистике компании «Кухонный Двор» цены на кухне в России с начала этого года выросли на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
«Это связано не только с увеличением стоимости материалов и комплектующих, но и с переходом на их поставку из дружественных стран, что привело к увеличению затрат и времени на логистику», — прокомментировала в беседе с Газета.ру руководитель департамента развития каналов продаж компании Карина Гудова.

Она добавила, что цены на кухни могут подняться в цене ещё на 5-7% во втором полугодии.

Ранее в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, что цены на услуги туристических агентств в России за год выросли на 20%.

Читайте также:

Стоимость услуг турагентств выросла в России за год

В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте

Риелтор рассказал, чем для россиян обернётся запрет на строительство студий в Москве
#цены
#компании
#мебель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Абрамов раскрыл секрет прогноза курсов валют
Экономист Абрамов рекомендовал ориентироваться на показатели инфляции
21 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/ipopba

Завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов заявил, что для того, чтобы понимать развитие курса валют, надо следить за стабильностью инфляции и поступлением валюты в экономику.
«Если по счёту текущих операций в страну стало поступать больше валюты, чем, скажем, в аналогичное полугодие прошлого года, то рубль, скорее всего, будет оставаться стабильным», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Абрамов.

Он добавил, что сейчас в нашей стране наблюдается долгосрочный тренд на стабильный валютный курс без резких колебаний.

Ранее аналитики высказали мнение о том, что ужесточение санкций или другие геополитические риски могут спровоцировать ослабление рубля, однако вместе с тем положительное влияние на российскую валюту окажут рост цен на нефть, продление обязательств экспортеров по продаже валюты и ужесточение политики Центробанка.

Читайте также:

Рублю спрогнозировали ослабление к осени

В России представили прогноз укрепления доллара

Эксперт рассказал, что ждёт рубль на следующей неделе из-за ударов по Израилю
#рубль
#курс
#прогноз
#мнение
#рост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Оборот розничной торговли достиг 21 миллиарда рублей в Раменском округе
В Минфине Подмосковья сообщили о росте оборота розницы до 21 миллиарда рублей
21 мая 2024, 17:42

istockphoto.com/ipopba

Оборот розничной торговли достиг 21 миллиарда рублей в Раменском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.
Уточняется, что 78» отгруженной продукции приходится на предприятия обрабатывающей промышленности округа.

«В этом секторе наибольший объем отгрузки в отчетном периоде пришелся на пищевое производство: организации отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму более 24 миллиардов рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 28,1%. Также высокие показатели зафиксированы в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — здесь объем отгрузки вырос в 2 раза и достиг 5 миллиардов рублей», — сообщили в ведомстве.

Оборот розницы в 21 миллиард — это на 33,6% больше соответствующего уровня прошлого года. Интернет — продажи в общем объеме розницы составили 8,3%.

Итоги января — февраля текущего года показали рост среднемесячной начисленной зарплаты на 20,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Она составила 87 тысяч рублей.

Читайте также:

Россия вошла в десятку стран по темпам роста экономики в XXI веке

Рост спроса на микрозаймы в России в 2024 году: сколько продлится

Путин указал на достойный рост доходов россиян
#россия
#подмосковье
#экономика и инвестиции в подмосковье
#торговля
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные предприятия стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
21 мая 2024, 17:30

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

270 подмосковных предприятий — в числе участников национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Нацпроект «Производительность труда» помогает предприятиям повышать эффективность благодаря оптимизации процессов и внедрению технологий бережливого производства.

«На сегодняшний день в нацпроект вовлечено 270 компаний региона: это и те, кто уже успешно завершил обучение в рамках нацпроекта, продолжая внедрять полученный опыт на других участках своих производств, и те, кто только начал постигать принципы работы в рамках бережливого производства. Только в 2024 году участниками нацпроекта стали 48 компаний, представляющих различные сферы. Более 220 предприятий, то есть порядка 82%, уже реализовали проекты по повышению производительности», — подчеркнула зампред правительства Екатерина Зиновьева.

Чтобы стать участником данного национального проекта необходимо подать заявку через официальный портал проекта.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ

60 подмосковных компаний стали участниками бизнес-форума в Балашихе

В Москве повысились цены на проезд в общественном транспорте
#бизнес
#портал
#обучение
#проекты
#екатерина зиновьева
#предприниматели
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Майские заморозки не навредили урожаю подмосковной клубники
21 мая 2024, 15:28

Фото: Фотобанк МО

Майские заморозки, которые недавно несколько ночей фиксировались в Подмосковье, не отразятся в текущем сезоне на урожае клубники. В этом заверили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году майские заморозки не отразятся на урожае клубники. В одних хозяйствах ягода растёт теплицах, в других всходы укрывали нетканым материалом, что не позволило непогоде убить завязи», – пояснили в ведомстве РИА Новости.
В региональном Минсельхозпроде также подчеркнули, что сбор клубники в Коломне начнется уже 5 июня, а в Щёлкове – 20 июня. Подмосковная ягода поступит на прилавки торговых сетей, рынков и ярмарок.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ

60 подмосковных компаний стали участниками бизнес-форума в Балашихе

Глава Одинцовского округа Иванов анонсировал реализацию 37 инвестпроектов
#клубника
#заморозки
#непогода
#урожай
#минсельхозпрод мо
#сельское хозяйство
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ
21 мая 2024, 15:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой сельхозартели «Кузьминский» под Сергиевым Посадом. Там содержат высокопродуктивных коров, выращивают ценные культуры и применяют уникальные ИТ-технологии. Глава региона побеседовал с механизаторами и разработчиками комплекса доения, созданного на основе ИИ.
Одно из передовых аграрных хозяйств региона расположено в деревне Кузьмино. С 2010 года имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Артель развивается по таким направлениям, как животноводство, растениеводство и технологии. Там работают около 100 агрономов, зоотехников, ветеринаров и ИТ-специалистов. Сегодня «Кузьминский» – один из лидеров по урожаю, производству молока и внедрению инноваций.

«В самом северном районе Сергиева Посада сейчас идёт посевная кампания. Прекрасно помним майские праздники – было холодно, и это отразилось на динамике посевной. Хочу сказать спасибо всем, кто занимается этим благородным трудом, за то, что предприятие настойчиво и профессионально инвестирует в Подмосковье. Очень надеюсь, что урожай будет достойным», – отметил Воробьёв.
Колхоз «Кузьминский» создали в 1962 году, а через 30 лет реорганизовали в АОЗТ. С 2015-го его возглавляет Олег Хахунов, сменивший отца, руководившего предприятием с 2000-х.

В хозяйстве – 2,2 тыс. коров, которые находятся на беспривязном содержании. В прошлом году надой составил около 9 тыс. тонн – почти 10 тыс. кг на животное. При этом среднем по хозяйствам Подмосковья этот показатель составляет 8 тыс. кг на корову.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Здесь был старый советский коровник, где содержалось 300 голов стада. Мы расширили его, и теперь в нём гораздо больше животных. Они здесь находятся круглогодично, главное – чтобы не мёрзли, были сухими и сытыми», – рассказал губернатору Хахунов.
Произведённое молоко отправляют, в том числе на Дмитровский молочный завод, где открыт сырный цех.

«В сырах важно высокое содержание белка. Наши коровы как раз дают такое молоко, и сыр получается очень хороший. У нас здесь семейное производство: я строитель, мама – ветеринарный врач, брат – инженер, с которым мы начали делать разработки», – отметил руководитель хозяйства.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для работы фермы используются собственные разработки в современных технологиях. Так, система управления стадом «Арка» создана на основе искусственного интеллекта и превосходит зарубежные аналоги. С её помощью можно в режиме реального времени получать и анализировать данные о состоянии стада, прогнозировать развитие поголовья. «Арка» вышла на рынок. И уже более 50 хозяйств по всей России, а это свыше 70 тыс. голов дойного стада, используют эту программу.

Другая новация – робот добровольного доения Maslov.ai. Корова сама решает, когда ей нужно на дойку, а система выполняет все манипуляции: распознаёт и взвешивает животное, дает комбикорм, доит, анализирует качество молока. Это целиком российская технология, созданная специалистами хозяйства совместно с МФТИ и поддержанная Инновационным центром «Сколково». Она способна заменить импортные аналоги, как Lely и DeLaval.

В числе её разработчиков – Владимир Литвиненко из Мытищ и москвич Кирилл Горулёв.
«Робот позволяет создать ферму без людей. Мы приучаем коров к тому, чтобы они сами понимали, когда им нужно покормиться, когда подоиться. Это уменьшает затраты времени на переход животных с места, где они принимают пищу, до места, где дают молоко. Мы создаем комфортную среду для коров, у них не возникает стресса, и в тоге увеличивается надой молока», – рассказал Литвиненко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Кузьминский» обеспечивает себя грубыми кормами для животных. Благодаря региональной программе хозяйство ввело в оборот 1 тыс. га пустующей земли, теперь на ней выращиваются пшеница, яровой ячмень, горох, рапс, картофель и соя.

Во время общения с губернатором механизатор Александр Бутырский рассказал, что на предприятие пришел давно. В 2013-м как молодой специалист получил субсидию на покупку квартиры и уже отметил новоселье.

«Я работаю здесь со школы, уже 13 лет. Живу в Сергиевом Посаде, а сюда приезжаю на работу. Она мне нравится, техника у нас хорошая – например, трактора. Сейчас сеем сою, второй год экспериментируем с ней. Надеемся, что всё получится», – сказал Бутырский.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время посещения хозяйства Воробьёву доложили о ходе весенне-полевых работ в округе. В Сергиевом Посаде посевная яровых завершена более чем наполовину – на 50,3%. Это зерновые, картофель, рапс, кукуруза. В работе заняты 10 предприятий.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв посетил новый Еврейский Культурный Центр «Дружба» в Мытищах

Губернатор Воробьёв анонсировал завершение строительства Мытищинской хорды в этом году

Губернатор Воробьёв пообещал завершение реконструкции Пироговского шоссе в этом году
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#сельское хозяйство
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод
Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей за один банковский перевод физлицами
21 мая 2024, 15:02

istockphoto.com/ArtemSam

Госдумой принят закон о лимите в 100 тысяч рублей на разовый банковский перевод гражданами без открытия счета при упрощенной идентификации.
Законодательная мера позволит снизить риски отмывания денег, полученных преступным путем, а также финансирования террористов, которые обусловлены отсутствием лимита.

На данный момент при необходимости перевода более 15 тысяч рублей проводится идентификация клиента-физлица по упрощенной схеме. Максимальная сумма для перевода не ограничена, и достаточно лишь паспортных данных.

Это создает риск проведения непрозрачных операций. Закон вступит в силу через год после его официальной публикации.

Читайте также:

Следователям хотят разрешить приостанавливать банковские операции без суда

Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил Центробанка

Финразведка стала активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета
#деньги
#банк
#россия
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф