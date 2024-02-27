РБК: России введет запрет на экспорт бензина на полгода

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С 1 марта в России будет введен запрет на полгода на экспорт бензина на фоне сезонного роста спроса. Об этом рассказал РБК источник. По его данным, премьер-министр Михаил Мишустин одобрил данные меры. Еще один источник, близкий к правительству, подтвердил эту информацию.
Это не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
Кроме того, вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже до 16%.
Ввести временный запрет на экспорт бензина ранее предложил вице-премьер Александр Новак. Он объяснил, что на внутреннем рынке намечается сезон повышенного спроса на топливо из-за весенних полевых работ, плановых ремонтов на НПЗ, а также летних отпусков.
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Кроме того, вводится увеличенный норматив продаж дизеля на бирже до 16%.
Ввести временный запрет на экспорт бензина ранее предложил вице-премьер Александр Новак. Он объяснил, что на внутреннем рынке намечается сезон повышенного спроса на топливо из-за весенних полевых работ, плановых ремонтов на НПЗ, а также летних отпусков.
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Ювелина Бернст