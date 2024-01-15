В правительстве РФ опровергли данные о возможном запрете экспорта бензина

Фото: iStock/bizoo_n
Кабмин РФ в настоящее время не рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в правительстве.
«Данная мера не обсуждается и не рассматривается», — цитирует агентство слова собеседника.
В СМИ ранее появилась информация, что кабинет министров может запретить экспорт бензина после аварии на НПЗ компании «Лукойл» в Нижнем Новгороде.
Читайте также:
Минэнерго опровергло дефицит топлива в РФ из-за аварии на Нижегородском НПЗ
Нижегородский НПЗ «Лукойла» приостановил работу из-за аварии
Генпрокуратура подала иск в суд для взыскания активов «Рольфа» в пользу России
Диана Аванесян