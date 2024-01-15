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В правительстве РФ опровергли данные о возможном запрете экспорта бензина

ТАСС: Кабмин РФ не рассматривает запрет на экспорт бензина из-за аварии на НОРСИ
15 января 2024, 23:36
Фото: iStock/bizoo_n

Фото: iStock/bizoo_n

Кабмин РФ в настоящее время не рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник в правительстве.

«Данная мера не обсуждается и не рассматривается», — цитирует агентство слова собеседника.

В СМИ ранее появилась информация, что кабинет министров может запретить экспорт бензина после аварии на НПЗ компании «Лукойл» в Нижнем Новгороде.

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S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Иркутске и Новосибирске
15 января 2024, 23:55

Фото: iStock/lassi meony

Авиакомпания S7 сократит часть летных экипажей в Москве на фоне изменения маршрутной сети и сокращения полётной программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиакомпании.
«В связи с изменением маршрутной сети и сокращением полетной программы по ряду направлений из Москвы, S7 Airlines приняла решение о перераспределении летных экипажей и частичном сокращении численности сотрудников в Московском регионе. Весь процесс оптимизации проходит в полном соответствии с действующим законодательством», — рассказали в S7.

Отмечается, что компания при этом развивает перевозки за Уралом и усиливает присутствие в Иркутске и Новосибирске. Кроме того, работу в этих городах предлагают части московских сотрудников.

«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС и продолжить работу в компании. Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные», — добавили в авиакомпании.

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Генпрокуратура подала иск в суд для взыскания активов «Рольфа» в пользу России
15 января 2024, 22:55

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Генпрокуратура РФ подала иск в Московский суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать в пользу государства активы АО «Рольф» — одного из крупнейших российских автодилерских холдингов. В карточке дела в базе суда говорится, что он был зарегистрирован 27 декабря.
«Интерфакс» пишет, что предварительное заседание запланировано на 18 января. В пресс-службе городских судов уточнили, что предметом иска являются активы ООО «Рольф Моторс» и компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед», а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Эстейт» Санкт-Петербург, ООО «Рольф Тех» и ООО «Рольф Моторс».

Как утверждает истец, перечисленное имущество было приобретено в нарушение российского законодательства о противодействии коррупции.

Президент РФ Владимир Путин передал «Рольф» во временное управление Росимущества в декабре 2023 года.

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Минэнерго опровергло дефицит топлива в РФ из-за аварии на Нижегородском НПЗ
15 января 2024, 19:21

Фото: istockphoto/bizoo_n

Министерство энергетики РФ и нефтяные компании разработали ряд мер, необходимых для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутрироссийского рынка. Это необходимо на период ремонта Нижегородского нефтеперерабатывающего завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ).
По сообщению пресс-службы Минэнерго, на предприятии произошло снижение объёмов производства автомобильных бензинов из-за внепланового ремонта одной из двух установок каталитического крекинга. Минэнерго и нефтяники на заседании оперативного Штаба определили, что потребности внутреннего рынка будут удовлетворены за счёт снижения экспортных поставок, а также с помощью переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка.

По данным ведомства, объём производства топлива российскими компаниями достаточен для насыщения рынка бензином в требуемом количестве. Товарные запасы составляют около двух миллионов тонн, что более чем достаточно для удовлетворения спроса, который к тому же в зимнее время заметно снижается.

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Фонд развития промышленности Подмосковья удвоит поддержу бизнеса в 2024 году
15 января 2024, 19:02

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд развития промышленности Московской области направит около 2 млрд рублей на поддержу бизнеса в наступившем году. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В 2024 году подмосковный ФРП получит более 1,5 млрд рублей на реализацию программ поддержки. Это на 500 млн больше, чем в прошлом году. Кроме того, фонд ожидает поступления около 400 млн рублей за счёт погашений по ранее выданным займам. Средства также будут направлены на поддержу подмосковных промышленников», – пояснила Зиновьева.
Таким образом, по её словам, суммарный объём финансирования программ регионального ФРП составит около 2 млрд рублей.
Зиновьева добавила, что несмотря на льготные ставки по программам поддержки, региональный ФРП уже самостоятельно аккумулирует существенный объём средств, который позволяет финансировать новые проекты.

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#промышленность
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ЦБ РФ подверг критике практику банков по ограничению выдачи льготной ипотеки
15 января 2024, 15:27

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Центробанк увидел риски на фоне распространившейся практики предоставления льготной ипотеки только от застройщиков и с комиссией. Регулятор также намерен корректность оценки кредитными организациями стоимости ипотечных залогов.
В сообщении пресс-службы Центробанка указано, что выдача банками льготных кредитов на покупку жилья только у тех застройщиков, которые платят комиссию, несёт определённые риски для ипотечных заёмщиков, так как в этом случае снижается прозрачность, ослабляется конкуренция, а также повышается сегментированность рынков как ипотечного кредитования, так и проектного финансирования.

Регулятор пояснил, что суммы комиссий в конечном итоге могут быть внесены застройщиком в цены, а это существенно увеличит разрыв между первичным и вторичным рынками недвижимости. Чтобы избежать системных рисков, Банк России намерен проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов.

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Аналитик Антонов допустил рост рубля в скором времени
15 января 2024, 15:03

Фото: istockphoto.com/Andrey Sayfutdinov

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что при отсутствии изменений на рынке рубль может вырасти до 86 в отношении к доллару.
«Если торговый день закроется выше 87,65 рубля за доллар, то, скорее всего, от него начнётся восходящая коррекция по доллару. Всё-таки доллар дорожает и оказывает давление на рубль», — отметил в беседе с RT Антонов.

Он добавил, что при таких условиях евро опустится до 94 рублей, а юань будет на уровне 12.

Эксперт пояснил, что на укрепление рубля влияет несколько факторов, среди которых приток валютной выручки от экспортёров, рост цен на нефть, продажа валюты Минфином РФ.

В пятницу, 12 января, курс евро опустился ниже 97 рублей впервые за прошедший месяц.

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Нижегородский НПЗ «Лукойла» приостановил работу из-за аварии
15 января 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Photofex

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России, из-за аварии полностью остановил работу одной из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина.
Вторая такая установка сломалась ещё в конце декабря, но её удалось перезапустить, сообщает «Коммерсант». Вышло из строя компрессионное оборудование иностранного производства, которое невозможно быстро заменить из-за санкций. Лукойлу придётся экстренно искать замену западному оборудованию.

На прошлой неделе нефтяная компания приостановила продажу на бирже бензина АИ-95. Но пока влияние на биржевые цены было несущественным по причине невысокого спроса на топливо зимой. Можно сказать, что авария на Нижегородском НПЗ стала первым известным случаем, когда недостаток оборудования из-за санкций может привести к снижению производства высокооктанового топлива в существенном объёме.

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#нефть
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Reuters: Украина может заработать $300 миллиардов на репарационных облигациях
15 января 2024, 10:33

Фото: iStock/Pineapple Studio

Украина может заработать крупную сумму без продажи российских облигаций. У Киева есть возможность начать торговать репарационными облигациями, об этом пишет агентство Reuters.
По информации агентства, Киев может начать так называемые «репарационные облигации», или, иначе говоря — судебные иски, которые в будущем предъявят Москве за ущерб, нанесённый боевыми действиями во время проведения специальной военной операции. В Reuters посчитали, что таким образом Украина может заработать порядка 300 миллиардов долларов.

Отмечается, что такой способ поможет Киеву получить крупную сумму, не используя замороженные российские активы.

Однако, вероятнее всего, Москва не станет отвечать на иски и выплачивать деньги, поэтому, конфискованные активы остаются более вероятным способом, с помощью которого Украина попытается пополнить свой бюджет, подчеркнули в Reuters.

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В Краснознаменске начали строить завод металлообработки на земле за рубль
15 января 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Строительство металлообрабатывающего завода стартовало в подмосковном Краснознаменске, участок инвестору — компании «ВИРМ» — был предоставлен по областной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На заводе будут производить строительные металлоконструкции, станки и твердотопливные котлы. В дальнейшем на заводе планируется создать дополнительные сборочные цеха, складские и производственные корпуса», — отмечается в сообщении.

Сумма инвестиций в проект составит около 116 млн рублей. Благодаря новому заводу в Московской области появится ещё более 60 рабочих мест. Производство планируется запустить уже в будущем году.

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