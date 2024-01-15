В правительстве РФ опровергли данные о возможном запрете экспорта бензина

Генпрокуратура РФ подала иск в Московский суд Санкт-Петербурга с требованием взыскать в пользу государства активы АО «Рольф» — одного из крупнейших российских автодилерских холдингов. В карточке дела в базе суда говорится, что он был зарегистрирован 27 декабря.