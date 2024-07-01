РБК: Суд в Тамбове арестовал спиртовой завод Юрия Шефлера по иску Генпрокуратуры

Фото: istockphoto/Zolnierek
Спиртовой завод миллиардера Юрия Шефлера арестовал Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщает РБК. Также под арестом находится завод «СПИ-РВВК» по розливу водки в Калининграде.
Шефлер покинул Россию в 2002 году. В Счетной палате признали незаконной приватизацию принадлежавшего предпринимателю «Союзплодоимпорта». Водочные бренды перешли в ведение федерального казенного предприятия (ФКП) «Союзплодоимпорт», созданного специально.
На Шефлера завели дело, которое, по словам его защиты, закрыли в 2018 году, а сам бизнесмен занялся водочным производством за границей. Суды по правам на бренды водки в 40 странах идут и сейчас.
В прошлом месяце выяснилось, что права на бренды «Столичная» и «Московская» в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге продали в рамках аукциона в Гааге фирме, которая входит в концерн Шефлера.
Читайте также:
Сыновья священника Ащеулова признались на суде в госизмене
В Одессе 17-летняя девушка застрелила из автомата десантника ВСУ
«Наши «глаза»: как бойцы ВС РФ уничтожили опорник ВСУ в зоне СВО — видео
На Шефлера завели дело, которое, по словам его защиты, закрыли в 2018 году, а сам бизнесмен занялся водочным производством за границей. Суды по правам на бренды водки в 40 странах идут и сейчас.
В прошлом месяце выяснилось, что права на бренды «Столичная» и «Московская» в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге продали в рамках аукциона в Гааге фирме, которая входит в концерн Шефлера.
Читайте также:
Сыновья священника Ащеулова признались на суде в госизмене
В Одессе 17-летняя девушка застрелила из автомата десантника ВСУ
«Наши «глаза»: как бойцы ВС РФ уничтожили опорник ВСУ в зоне СВО — видео
Никита Кротов