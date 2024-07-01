Видео: Минобороны РФ
Опорник ВСУ севернее населенного пункта Работино Запорожской области уничтожили бойцы минометного расчета «Василек» ВС РФ. Видео с ударами по противнику осколочно-фугасными снарядами предоставили в Минобороны России.
«Не даем противнику производить ротации, подвозить продукты и боеприпасы. Наши «глаза» следят круглые сутки, только видят какое-то движение — команда к бою», — прокомментировал старший наводчик миномета с позывным «Боцман».
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал создать план по урегулированию конфликта на Украине в течение нескольких месяцев. Бывшие соратники Зеленского называют его риторику «сенсационным разворотом», а российские власти — блефом.
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Никита Кротов