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Сыновья священника Ащеулова признались на суде в госизмене

01 июля 2024, 14:09
Фото: istockphoto / Zolnierek

Фото: istockphoto / Zolnierek

В суде сыновья российского священника Ащеулова, которые намеревались вступить в ряды Вооружённых сил Украины, признали свою вину в государственной измене.
Уголовное дело в отношении трёх сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова рассматривают во Втором Западном окружном военном суде. Об этом сообщили в ТАСС.

«На слушаниях подсудимые признали свою вину. Им также вменяют незаконное пересечение государственной границы и участие в деятельности террористической организации. Они были задержаны при попытке перейти на сторону украинских военных», — рассказали в издании.



В Липецкой епархии Русской православной церкви дело о государственной измене в отношении сыновей священника восприняли с печалью. Руководитель епархиального отдела по СМИ, иерей Олег Феофанов, заявил, что с 2008 года Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой епархии, и с тех пор о нём ничего не известно.

В 2014 году о семье Ащеуловых узнали многие. Органы опеки были вынуждены изъять детей из-за того, что условия их проживания не соответствовали необходимым требованиям. Позже детей вернули родителям, а также предоставили им временное помещение на период ремонта дома.

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#уголовное дело
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#дома
#госизмена
В Павловском Посаде отметили День ветеранов боевых действий
01 июля 2024, 14:27

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, провели у памятника воинам-интернационалистам в сквере на улице Тимирязева в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Поздравляю всех причастных с этим важным и почитаемым днем. Пусть каждый из вас ощущает нашу поддержку, восхищение и глубокую признательность за ваше служение и жертвенность», — сказал руководитель Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.
Он также поблагодарил ветеранов боевых действий за верность, мужество и преданность Родине.

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. В официальном списке памятных и праздничных дней эта дата не значится — её отмечают по инициативе общественных организаций.

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#павловский посад
#мероприятия
#ветераны
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Вырастут пенсии, подорожают ЖКУ, водка и загранпаспорт: что изменится для россиян с 1 июля
Пенсионные реформы и льготы на ЖКХ: что изменится с 1 июля 2024 года
01 июля 2024, 14:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

В июле текущего года вступит в силу множество нововведений. С начала следующего месяца в России прекращает действовать программа льготной ипотеки, крепкий алкоголь подорожает и вырастут тарифы ЖКХ.
О том, какие законы вступают в силу с начала июля, и как они повлияют на жизнь россиян, расскажет редакция «Радио 1».

Некоторые категории пенсионеров получат доплаты


С 1 июля 2024 ряд пенсионеров получат доплаты. В эту категорию граждан войдут те, кому исполнилось 80 лет. Уточняется, что им будет повышена фиксированная выплата на 100%, что составит более 8 тысяч рублей. Также люди, которые получили первую группу инвалидности в июне, получат доплату в размере 8134,88 тысяч рублей.

Новый порядок получения пенсии


С 1 июля порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений станет проще. Благодаря нововведениям большее число граждан РФ сможет получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде регулярной выплаты. Кроме того, новый порядок получения пенсии упростит работу сотрудников фондов.

Платежи за ЖКУ вырастут


В следующем месяце впервые с 2022 года будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги — водоснабжение, газоснабжение и электроэнергию. Повышение тарифов произойдет на 4–15%, в зависимости от субъекта РФ.

В столице повышение произойдет на 11%. Однако жителей Санкт-Петербурга нововведение не затронет. Губернатор Александр Беглов пояснил, что по причине роста городского бюджета плановое повышение тарифов проводиться не будет.

Пенсионеры смогут платить за жилье без комиссий


С 1 июля текущего года запрещается взимать банковские комиссии при внесении квартплаты рядом категорий льготников. Данное правило распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Примечательно, что взимать комиссию по-прежнему разрешается в том случае, если квитанция оплачивается в почтовом отделении, а не в банке.

Крепкий алкоголь подорожает


С 1 числа следующего месяца вводятся новые минимальные цены розничной продажи крепкого алкоголя. 0,5 л водки подорожает с 281 до 299 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей.

С этого же числа гостиницы и рестораны, которые занимаются порционной продажей крепких напитков, будут обязаны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о продаже или использовании алкоголя.

Загранпаспорт обойдется дороже


С 1 июля этого года повышается стоимость госпошлины за выдачу ряда документов, среди которых загранпаспорта на детей и взрослых, вид на жительство и регистрация иностранцев. Теперь за получение загранпаспорта необходимо будет заплатить 6 тысяч рублей для взрослого, для детей до 14 лет — 3 тысячи рублей.

Банки будут возвращать украденные у клиентов деньги


С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому финансовые организации (банки) должны возвращать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Это произойдет в том случае, если они были переведены на счет мошенников, находящийся в специальной базе ЦБ РФ.

Банки и платежные системы будут обязаны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать на 2 дня перевод средств — даже если клиент дал на него свое согласие. Ожидается, что за указанный срок обманутый клиент осознает, что находится под влиянием преступников.

Льготная ипотека уходит


С 1 июля этого года прекращает свое действие программа льготной ипотеки «Господдержка» на покупку квартир в новостройках под 8% годовых. Напомним, программа льготной ипотеки была запущена в 2020 году, чтобы поддержать покупателей и строительную отрасль в условиях пандемии.

Единый реестр многодетных семей


Со следующего месяца в РФ начнет свою работу реестр многодетных семей. На сегодняшний день такой статус бессрочно получают при наличии 3 и более детей, что дает возможность претендовать на разные виды социальной поддержки.

Реестр упростит процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, предоставляющими различные виды поддержки многодетным семьям. Перечень будет вестись для учета сведений о семьях и оказания им своевременной помощи. Также ожидается появление единого удостоверения многодетной семьи. Оно будет доступно как в бумажном, так и в электронном виде.

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#банки
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#деньги
#загранпаспорт
#закон
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Туристы смогут проверить квалификацию инструкторов-проводников по QR-коду
01 июля 2024, 14:05

Фото: iStock/molchanovdmitry

Единый федеральный реестр инструкторов-проводников решено создать в России с 1 июля, туда будет вноситься информация о квалификации людей, предлагающих свои услуги любителям активного отдыха. Проверить запись в реестре сможет любой желающий по выданному инструктору QR-коду, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
«Попасть в федеральный реестр инструкторы-проводники смогут только после прохождения аттестации в одной из уполномоченных спортивных федераций: спортивного туризма, подводного спорта и альпинизма. Претенденты, подтвердившие свою квалификацию, получат нагрудный знак с QR-кодом, по которому можно перейти на запись в реестре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 июля реестр доступен на сайте Минэкономразвития РФ.

Подтверждать свою квалификацию инструкторы-проводники должны будут раз в пять лет в соответствующих спортивных федерациях.

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#туристы
#туризм
#qr-код
#минэкономразвития
#россия
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В Арктике обнаружили окаменелости трёх вымерших видов грецкого ореха
01 июля 2024, 14:03

Фото: iStock/5PH

Учёные обнаружили окаменелости трёх новых, но давно вымерших видов грецкого ореха.
Уточняется, что окаменелости были найдены на острове за Полярным кругом севернее, чем любой известный вид грецкого ореха, ныне живущий или вымерший.

Исследователи отметили, что в древние времена материки нашей планеты выглядели совершенно не так, как сегодня, и Арктика, сегодня покрытая льдами, ранее была населена лесами.

«Крайний север поддерживал леса в стиле секвой», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «phys.org» слова соавтора исследования почетного профессора геологических наук в Университете Саскачевана Джеймса Бейсингера.

А российские учёные из Института химии растворов РАН с коллегами из ИНХС РАН и ИВС РАН создали новую технологию получения мембранных фильтров, которые могут применяться для фильтрации воды, отделения сероводорода от природного газа, при создании аккумуляторов и т. д. В перспективе технология может найти промышленное применение.

«В результате выполненных исследований было показано, что в случае воды формируется поверхностный слой с мелкими порами, изопропанол и 1-гексанол экстрагируют, то есть извлекают растворитель из полимерного раствора, а 1-деканол, наоборот, проникает в него. Поэтому при переходе от воды к изопропанолу, 1-гексанолу и 1-деканолу пористость и размер пор на поверхности мембраны увеличиваются», — пояснил в беседе с RT научный сотрудник ИХР РАН, кандидат химических наук Андрей Баско.

Ранее сообщалось, что в Московской области создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец. Его разработали специалисты МФТИ в Долгопрудном.

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#ран
#арктика
#ученые
#наука
#растения
#вода
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Первокурсница из Подмосковья победила на всероссийском студенческом конкурсе
01 июля 2024, 13:49

Фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»

Студентка коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Виктория Арутюнян вошла в число победителей первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», сообщает пресс-служба проекта.
«В первом модуле трека приняли участие около 20 тысяч человек, до этапа защиты образа студента России дошли 384 конкурсанта. Победителями стали 200 представителей 108 вузов и 46 регионов. Награждение состоялось в 29 июня в Москве», — отмечается в сообщении.
В рамках трека «ПервопроХодец» ребята познакомились с организацией молодёжной политики России, получили возможность провести мероприятия в своих вузах, проявить гражданскую позицию и лидерские качества.

«Принять участие в треке «ПервопроХодец» меня пригласили друзья. Мне показалось это интересным: я не была знакома с молодёжной политикой, но очень хотела узнать, как сделать студенческое сообщество комфортнее», — поделилась подмосковная победительница Виктория Арутюнян.
Отмечается, что в настоящее время стартовал приём заявок на новый модуль конкурсного трека «ПервопроХодец», он продлится до конца сентября. Заявки подаются онлайн на портале проекта «Твой Ход».

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#победа
#московская область
#подмосковье
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ЛДПР предложила ввести скидку на санатории для военнослужащих
01 июля 2024, 13:46

Фото: iStock/Pavel Sipachev

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой ввести скидки на оплату путёвок в санатории военнослужащим, которые были уволены в связи с травмой и срок службы которых составляет менее 20 лет.
«Значительная скидка 75% на санаторно-курортное лечение для военнослужащих, уволенных со службы по ранению менее чем с 20-летней выслугой, поможет бойцам ежегодно поправлять здоровье и жить полной жизнью», — объяснил в беседе с RT председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

До этого россиянам напомнили, что с сегодняшнего дня, 1 июля, в России вступил в силу закон об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Как уточняет АГН «Москва», теперь банкам, кредитным организациям, платёжным агентам запрещено взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное или неполное внесение платы с физлиц, нуждающихся в соцподдержке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО.

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#здоровье
#лечение
#закон
#услуги
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#компенсации
#лдпр
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Участник СВО раскритиковал идею Госдумы о запрете майонеза в шаурме
01 июля 2024, 13:36

Фото: istockphoto/vitalssss

Участник спецоперации из Бурятии Александр Васильев резко отрицательно отнёсся к инициативе депутата Государственной думы РФ Виталия Милонова о принятии закона о запрете майонеза в шаурме. «Шаурма зачесалась», — так отреагировал боец.
Участник боевых действий напомнил, что страна ведёт СВО, экономика испытывает беспрецедентное санкционное давление, нарастают проблемы, связанные с нежелательной миграцией. Казалось бы, законотворцам есть чем заняться.

«А думцам то ЕГЭ спать не даёт, то им дизайн паспорта вдруг обновить потребовалось, то стринги запретить понадобилось, то у них шаурма зачесалась», — высказался Васильев.

По его мнению, которое разделяют его боевые товарищи, сейчас не время для сомнительных фейковых инициатив, направленных исключительно на поддержание личной популярности. Возможно, отчасти саркастическое отношение к депутатам возникает из-за появления подобных либо безграмотных, либо бессмысленных, либо откровенно идиотских инициатив, задаётся вопросом Васильев. Поневоле встаёт вопрос об эффективности работы Госдумы, который и так приобрёл остроту после непродуктивной реакции спикера ГД Володина на резкие слова Бастрыкина, написал боец в своём телеграм-канале «Мысли вслух».

Бывший советник главы Бурятии Александр Васильев ушёл добровольцем на СВО в возрасте 58 лет осенью 2022 года, в самый тяжёлый момент спецоперации, когда украинские националисты предприняли наступательные действия. С тех пор он находится на переднем крае, участвовал в штурме Соледара, получил ранение под Белогоровкой. Также он ведёт ставший популярным телеграм-канал «Мысли вслух», где рассказывает о тяжёлых буднях бойцов и обсуждает актуальные проблемы общественной жизни.

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#экономика
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#сво
#ранение
#депутат
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Подарки к юбилею получили более 26 тыс. долгожителей из Подмосковья
01 июля 2024, 13:23

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 26 тысяч жителей Московской области старше 80 лет получили к юбилею подарки от губернатора региона с начала 2024 года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«С начала года уже более 26 тысяч долгожителей региона отпраздновали свой юбилей и получили в подарок поздравления и настоящий жостовский поднос, расписанный мастерами вручную», — говорится в сообщении.
Отмечается, что более 100 человек из 26 тысяч долгожителей отметили столетний юбилей. Они получили помимо подарка выплату в размере пяти тысяч рублей.

Подарок по согласованию с юбиляром вручается в день рождения или в любую другую удобную дату. Жители Подмосковья, которым исполнилось больше 90 лет, получают также шуйский плед и шерстяной павловопосадский платок.

Тем юбилярам, которые давно живут в Московской области, подарки вручаются проактивно, а тем, кто переехал в Подмосковье недавно, следует подать заявку на региональном портале госуслуг.

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#пожилые люди
#московская область
#подмосковье
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В аэропорту Алании произошла массовая задержка рейсов
01 июля 2024, 13:07

Фото: istockphoto /Chalabala

В аэропорту Антальи массово задерживают рейсы за рубеж, в том числе в Россию.
Специалисты отмечают, что аэропорт не справляется с возросшей нагрузкой в туристический сезон.

По информации с электронных табло, рейс в Сочи прибудет с опозданием на 3,5 часа, а в Домодедово — почти на 5 часов, сообщили в РБК.

«Ещё до начала туристического сезона международный терминал аэропорта Антальи уже испытывал трудности с обработкой пассажиропотока. Самолёты вынуждены часами ожидать своей очереди на взлётной полосе и в воздухе. И это касается не только рейсов в Россию», — отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Ранее, 29 июня аэропорт Антальи обслужил 1 146 рейсов, из них более тысячи — международные. Пассажиропоток составил более 209 тыс. человек, что стало рекордом.

В настоящий момент диспетчеры прилагают дополнительные усилия, чтобы избежать задержек.

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