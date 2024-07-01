Сыновья священника Ащеулова признались на суде в госизмене

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В суде сыновья российского священника Ащеулова, которые намеревались вступить в ряды Вооружённых сил Украины, признали свою вину в государственной измене.
Уголовное дело в отношении трёх сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова рассматривают во Втором Западном окружном военном суде. Об этом сообщили в ТАСС.
В Липецкой епархии Русской православной церкви дело о государственной измене в отношении сыновей священника восприняли с печалью. Руководитель епархиального отдела по СМИ, иерей Олег Феофанов, заявил, что с 2008 года Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой епархии, и с тех пор о нём ничего не известно.
В 2014 году о семье Ащеуловых узнали многие. Органы опеки были вынуждены изъять детей из-за того, что условия их проживания не соответствовали необходимым требованиям. Позже детей вернули родителям, а также предоставили им временное помещение на период ремонта дома.
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«На слушаниях подсудимые признали свою вину. Им также вменяют незаконное пересечение государственной границы и участие в деятельности террористической организации. Они были задержаны при попытке перейти на сторону украинских военных», — рассказали в издании.
В Липецкой епархии Русской православной церкви дело о государственной измене в отношении сыновей священника восприняли с печалью. Руководитель епархиального отдела по СМИ, иерей Олег Феофанов, заявил, что с 2008 года Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой епархии, и с тех пор о нём ничего не известно.
В 2014 году о семье Ащеуловых узнали многие. Органы опеки были вынуждены изъять детей из-за того, что условия их проживания не соответствовали необходимым требованиям. Позже детей вернули родителям, а также предоставили им временное помещение на период ремонта дома.
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Мира Полтева