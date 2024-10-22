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Сбербанк с 22 октября увеличит ставки по рыночным программам ипотеки до 25%, сообщил представитель банка.
Новые условия затронут как строящееся, так и готовое жилье, при этом минимальные ставки составят 24,9% и 24,6% соответственно.
Кроме того, банк возобновит выдачу семейной ипотеки с новыми требованиями к первоначальному взносу. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться на прежних условиях до 1 ноября. Сбербанк начал поэтапное повышение ставок по ипотечным программам с 2 октября.
Ранее сообщалось, что платёжная система БРИКС может нанести серьёзный удар по финансовому главенству США. Отмечается, что в ходе саммита БРИКС в Казани Путин будет стремиться придать вес объединению. Для этого он выступит с предложением, которое уже давно обсуждается.
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«С 22 октября ставки по кредитам на строящееся жилье будут 24,9%, на готовое — 24,6%. Базовые ставки (без скидок) поднимутся до 27,2% и 27,5% соответственно», — пояснили в пресс-службе банка.
Кроме того, банк возобновит выдачу семейной ипотеки с новыми требованиями к первоначальному взносу. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться на прежних условиях до 1 ноября. Сбербанк начал поэтапное повышение ставок по ипотечным программам с 2 октября.
Ранее сообщалось, что платёжная система БРИКС может нанести серьёзный удар по финансовому главенству США. Отмечается, что в ходе саммита БРИКС в Казани Путин будет стремиться придать вес объединению. Для этого он выступит с предложением, которое уже давно обсуждается.
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Елена Перлова