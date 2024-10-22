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«Сбер» поднимет ставки по ипотеке

22 октября 2024, 00:51
Фото: istock/gopixa

Фото: istock/gopixa

Сбербанк с 22 октября увеличит ставки по рыночным программам ипотеки до 25%, сообщил представитель банка.
Новые условия затронут как строящееся, так и готовое жилье, при этом минимальные ставки составят 24,9% и 24,6% соответственно.

«С 22 октября ставки по кредитам на строящееся жилье будут 24,9%, на готовое — 24,6%. Базовые ставки (без скидок) поднимутся до 27,2% и 27,5% соответственно», — пояснили в пресс-службе банка.



Кроме того, банк возобновит выдачу семейной ипотеки с новыми требованиями к первоначальному взносу. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выдаваться на прежних условиях до 1 ноября. Сбербанк начал поэтапное повышение ставок по ипотечным программам с 2 октября.

Ранее сообщалось, что платёжная система БРИКС может нанести серьёзный удар по финансовому главенству США. Отмечается, что в ходе саммита БРИКС в Казани Путин будет стремиться придать вес объединению. Для этого он выступит с предложением, которое уже давно обсуждается.

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Предприниматели Подмосковья получили 220 субсидий на маркетплейсы и франшизы
21 октября 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковным предпринимателям в 2024 году предоставили более 220 субсидий по региональным программам поддержки «Маркетплейсы» и «Франшизы».
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Благодаря нашим программам поддержки предприниматели получили субсидии на развитие своего дела. Субсидии по программе «Маркетплейсы» в этом году уже выдали 140 предпринимателям. Сумма поддержки составила 32,2 млн рублей. Ещё 81 предприниматель воспользовался субсидиями на развитие бизнеса по франшизам. Объем поддержки достиг 35,3 млн. Заявки на участие в этих программах принимают до конца года», – уточнила Зиновьева.
Так, одним из получателей поддержки по программе «Франшиза» стала индивидуальный предприниматель из Люберец Татьяна Прохоренко. Ей выдали 500 тыс. рублей на возмещение затрат в рамках работы франшизы академии развития интеллекта Boom Kids. Предприниматель смогла возместить арендные платежи.

Производитель ПВХ-окон, дверей, москитных сеток и подоконников «Евростиль-Сервис» из Павловского Посада получил компенсацию на 500 тысяч рублей по программе «Маркетплейсы». Компенсацию предоставили для возмещения расходов на рекламу, доставку и комиссию маркетплейсов OZON, «Яндекс.Маркет» и Wildberries.

Как напомнили в подмосковном Мининвесте, по программе «Маркетплейсы» предприниматели могут возместить до 50% затрат по продвижению и реализации продукции через маркетплейсы. Максимальный размер субсидии для одного получателя – 500 тыс. рублей за период реализации программы. Максимальный размер субсидии по программе «Франшизы» для Подмосковья сегодня составляет 2 млн рублей.

Найти условия программ «Маркетплейсы» и «Франшизы» и подать заявку на получение этих субсидий можно на Инвестиционном портале Московской области.

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Стало известно, как Путин нанесёт удар главенству США
Economist: Путин нанесёт удар главенству США платёжной системой БРИКС
21 октября 2024, 15:39

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Платёжная система БРИКС может нанести серьёзный удар по финансовому главенству США. Об этом сообщает агентство Economist.
Отмечается, что в ходе саммита БРИКС в Казани Путин будет стремиться придать вес объединению. Для этого он выступит с предложением, которое уже давно обсуждается. Речь о создании новой глобальной финансово-платёжной системы, которая может нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и её союзников от санкционного давления.

Автор статьи уточнил, что такая альтернативная платёжная система может позволить проводить более дешёвые и быстрые транзакции. Такие перспективы могут привлечь страны с развивающимися экономиками.

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#россия
#владимир путин
#казань
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ФАС возбудило дело в отношении ВТБ из-за нарушения закона о рекламе
21 октября 2024, 13:46

Фото: istockphoto/Stanislav Ostranitsa

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили дело в отношении ВТБ. Поводом стало обнаружение признаков нарушений законодательства в рекламе вклада.
В сообщении ведомства уточняется, что ПАО «ВТБ» в рекламном объявлении не надлежащим образом указал существенную информацию об условиях и деталях получения финансовой услуги.

В ФАС пояснили, что к ним обратился гражданин, который пожаловался на объявление ВТБ, увиденную им на рекламной конструкции в Москве. В рекламе крупными буквами указывалась информация о выгодных для клиентов условиях банковского вклада по ставке 20%. Что же касается сведений, о необходимых условиях, влияющих на сумму дохода, то информация о них появлялась в ролике на короткое время и сложным для восприятия способом.

Такие действия в ведомстве сочли способными ввести потребителей в заблуждение, что является нарушением Закона о рекламе. В случае подтверждения нарушения финансово-кредитной организации грозит штраф.

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Эксперты спрогнозировали возврат ставки ЦБ к историческому максимуму
РБК: эксперты спрогнозировали повышение ключевой ставки ЦБ до исторических 20%
21 октября 2024, 06:46

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Совет директоров ЦБ РФ на заседании 25 октября повысит ключевую ставку с 19% до 20%. Об этом говорится в интервью РБК с аналитиками ведущих российских банков и инвестиционных компаний.
Из 30 опрошенных экспертов 24 ожидают повышения ставки на 100 базисных пунктов. Остальные шесть экспертов в консенсус-прогнозе считают, что Банк России сделает шаг в 200 базисных пунктов и повысит ставку до 21%.

Другие эксперты указывают на повышение ставки до 22% как на альтернативный сценарий.

Ранее ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что Банк России может повысить ключевую ставку до 21% к концу года.

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#центробанк
#экспертное мнение
#прогноз
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Экономист раскрыл подоплеку предстоящей индексации пенсий
Доцент Арский: индексация пенсий в январе на 7,3% может ускорить инфляцию
20 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% положительно скажется на пенсионерах, которые сразу начнут получать повышенные выплаты, но, одновременно с этим, может ускорить инфляцию. Об этом заявил доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве России Александр Арский в беседе с агентством «Прайм».
Он отметил, чо изначально планировалось провести двойную индексацию – с февраля и с апреля, но от этой идеи временно отказались. Вместо этого пенсии проиндексируют 1 января и сразу на 7,3%, что покроет официальный уровень инфляции.

С одной стороны, такое решение будет хорошо для пенсионеров, которые сразу же получат повышенную выплту. Однако такая индексация создаст лишнюю нагрузку на бюджет. Но государство, по словам Арского, с этим справится.

С другой стороны, последствием такого шага может стать повышение цен в ожидании повышенного спроса на товары и медикаменты. Эксперт уверен, что розничные торговые сети точно постараются получить максимальный заработок в этот момент.

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#пенсии
#индексация
#выплаты
#пенсионеры
#инфляция
#бюджет
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Новый финансовый суперцикл США перераспределит денежные потоки во всем мире
BI: США вошли в суперцикл, который перераспределит финансовые потоки в мире
20 октября 2024, 20:27

Фото: istock/Dilok Klaisataporn

США вошли в новый суперцикл, который изменит распределение финансовых потоков по всему миру. Business Insider отмечает, что нынешние финансовые механизмы дают результаты, прямо противоположные ожидаемым, что указывает на начало нового этапа в экономике США. Этот период отличается высокими ставками Федеральной резервной системы (ФРС).
Предыдущий суперцикл начался в 2008 году, когда ФРС снизила ключевую ставку до нуля, что вызвало глобальные потрясения. Доходность американских казначейских облигаций резко упала, а инвесторы столкнулись с серьезными рисками. Венчурные капиталисты вложили миллиарды в компании, такие как Juicero и WeWork, у которых не было четкого плана по получению прибыли. Низкие процентные ставки позволяли компаниям легко влезать в долги: с 2007 по 2017 год мировой корпоративный долг вырос вдвое, достигнув $66 трлн. До пандемии инфляция и рост зарплат оставались ниже 3,9%.

Старший экономист The Vanguard Group, Джош Хирт, подчеркивает, что «чрезвычайно дешевый долг» позволил компаниям расширяться и нанимать больше сотрудников, чем нужно.

Последние 15 лет экономика США характеризовалась низким спросом и маленькими процентными ставками. Теперь ситуация меняется. Business Insider прогнозирует, что новый суперцикл будет отличаться более высокими ключевыми ставками, увеличением рисков и инфляционных эффектов из-за геополитической и экономической нестабильности.

Политика национальной безопасности также будет влиять на развитие промышленности. Переход к новому суперциклу подтверждается тем, что действующие финансовые правила дают результаты, прямо противоположные ожидаемым.

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Экономист Разуваев предсказал к концу года рост цен на продукты в России на 15%

Россияне могут снизить налог по вкладам
#сша
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#политика
#долги
#инвесторы
#компании
#переход
#инфляция
#деньги
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Производство мебели в Москве увеличилось на 10%
Московские фабрики мебели увеличили производство почти на 10% с начала года
20 октября 2024, 20:06

Фото: istock/SeventyFour

С января по август 2024 года столичные мебельные фабрики нарастили объем производства почти на 10 процентов при поддержке города. Предприятия выпустили более 50 тысяч единиц деревянной и около 14 тысяч единиц металлической мебели для сидения, примерно 40 тысяч матрасов и свыше 58 тысяч изделий для ванных комнат. Об этом сообщает официальный портал правительства Москвы.
Сегодня предприятия обеспечивают рынок диванами, креслами, столами, шкафами и другой продукцией. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сегодня в столице работает более 140 компаний по выпуску мебельных изделий для офиса и дома. За первые восемь месяцев 2024 года предприятия на 10 процентов нарастили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Максим Ликсутов.

Кроме того, фабрики на 60 процентов увеличили объемы поставок продукции заказчикам и отгрузили изделий более чем на 15,5 миллиарда рублей,

Сегодня промышленникам доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки — от льготного инвесткредитования до присвоения спецстатусов. В частности, предприятия могут воспользоваться программами Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Например, в этом году один из производителей столов и стульев получил льготный инвестиционный кредит на приобретение нового оборудования по ставке три процента годовых. Срок оказания финансовой поддержки составляет три года.
«Московские мебельные фабрики успешно адаптируются к современным экономическим реалиям и активно выпускают продукцию, которая по качеству и внешнему виду не уступает всемирно известным брендам. Только с января по август 2024 года компании изготовили продукции более чем на 5,3 миллиарда рублей, что на 27 процентов превышает показатели аналогичного периода 2023-го», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Также, в столице реализуют пять масштабных инвестиционных проектов по созданию мебельных производств. Для локализации новых предприятий город без торгов выделил земельные участки общей площадью более семи гектаров. Заводы будут изготавливать офисную, домашнюю, гостиничную и школьную мебель. На новые предприятия смогут трудоустроиться более тысячи человек.

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#рынок
#производство
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#компании
#предприятия
#заводы
#москва
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Экономист Разуваев предсказал к концу года рост цен на продукты в России на 15%
20 октября 2024, 16:42

Фото: istockphoto/champpixs

Продуктовая инфляция в России достигла 20-25% в год и продолжает расти. К Новому году основные и второстепенные продукты могут подорожать ещё на 15% по сравнению с существующими ценами.
Такой неутешительный прогноз сделал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с сетевым изданием URA.RU. По его словам, вполне можно ожидать, что яйца прибавят в цене ещё 5% к уже имеющимся 21% годового подорожания. Сливочное масло за последние 12 месяцев стали дороже на четверть.

Эксперт объяснил столь значительный уровень инфляции высокими государственными расходами. Он отметил, что до конца года их планируется увеличить ещё на два внеплановых триллиона рублей. Соответственно, инфляция находится на более высоком уровне, чем ожидалось. По оценке экономиста, она к концу года достигнет 9-10% при целевом значении 4%.

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#эксперт
#прогноз
#масло
#инфляция
#расходы
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Мировой экономический кризис прогнозирует МВФ из-за США и Китая
Bloomberg о фискальной бомбе на $100 трлн из-за займов США и Китая
20 октября 2024, 13:02

Фото: istock/SARINYAPINNGAM

Займы США и Китая создают напряжение во всем мире. Если не уменьшить госдолг, последствия следующего глобального кризиса могут быть непредсказуемыми. Bloomberg называет это «тикающей фискальной бомбой» на $100 трлн.
По данным агентства, к концу 2024 года уровень долговой нагрузки в мире составил 94,8%. В США — 97,4%, в Великобритании — 103,2%, в Китае — 62,1%, во Франции — 111,3%, в Японии — 254%. Всего в странах G7 общий уровень долга достиг 125,9%, а к 2050 году может вырасти до 188%, прогнозируют экономисты.

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева упомянула, что американская и китайская «гора заимствований» создает напряжение во всем мире.
«Наши прогнозы показывают неизбежное сочетание низкого роста и высокого долга. Правительствам нужно работать над сокращением долга и восстановлением буферов на случай следующего кризиса, который обязательно наступит, возможно, раньше, чем мы ожидаем», — сказала она.

Экономисты МВФ не исключают, что из-за роста задолженности и неопределенности в США и Китае, ЦБ России может повысить ключевую ставку на следующем заседании, в то время как ЦБ Канады и Китая, вероятно, немного снизят ее.

Ранее ЦБ сообщил, что Россия ничего не должна Международному валютному фонду. Все обязательства в области макроэкономической политики выполнили еще в нулевых.

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