Стало известно, как Путин нанесёт удар главенству США

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Платёжная система БРИКС может нанести серьёзный удар по финансовому главенству США. Об этом сообщает агентство Economist.
Отмечается, что в ходе саммита БРИКС в Казани Путин будет стремиться придать вес объединению. Для этого он выступит с предложением, которое уже давно обсуждается. Речь о создании новой глобальной финансово-платёжной системы, которая может нанести удар по доминированию США в мировых финансах и защитить Россию и её союзников от санкционного давления.
Автор статьи уточнил, что такая альтернативная платёжная система может позволить проводить более дешёвые и быстрые транзакции. Такие перспективы могут привлечь страны с развивающимися экономиками.
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Анастасия Чинкова