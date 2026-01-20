Редактор журнала «За рулём» Кадаков: Роста продаж в 2026 году ждать не стоит

20 января 2026, 17:14

Фото: iStock/olrat

Продажи новых автомобилей в России упали почти на 20% — роста в 2026 году ждать не стоит. Такую оценку дал главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.





В разговоре с «Татар-информом» эксперт отметил, что рынок уже в 2025 году демонстрировал негативную динамику, однако итог оказался хуже ожиданий. Вместо прогнозируемого снижения на 5–10% продажи обвалились почти на 20%.



Кадаков подчеркнул, что предпосылок для восстановления в 2026 году нет. Среди ключевых факторов давления на рынок он назвал высокую ключевую ставку, рост НДС и увеличение утилизационного сбора. При этом реальная покупательская способность населения, по его словам, не растёт.





«Даже если в 2026 году удастся сохранить уровень около 1,3 миллиона проданных автомобилей, как в прошлом году, это уже можно будет считать хорошим результатом», — отметил эксперт.